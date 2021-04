Google Stadia fait peau neuve et s’offre (enfin) une barre de recherche

Il aura fallu le temps, mais on y est. La plate-forme de cloud gaming Google Stadia dispose enfin d'une barre de recherche pour (re)trouver facilement les jeux. Une mise à jour plus que bienvenue.

D’ordinaire, Google propose des interfaces très abouties et très complètes pour ses produits et services. C’est pour cette raison qu’il était assez étrange que la plate-forme Google Stadia ne bénéficie pas ne serait-ce que d’une barre de recherche pour pouvoir trouver le ou les jeux souhaités. C’est désormais chose faite. Enfin, diront certains.

Google Stadia s’offre enfin une barre de recherche

Google occupe la position qui est la sienne aujourd’hui grâce à la recherche. Le géant américain propose l’un des moteurs de recherche les plus performants au monde, et pour une raison difficile à imaginer, lorsque la firme de Mountain View a lancé son service Stadia, ils ont omis la barre de recherche. L’oubli est aujourd’hui réparé, cette fonctionnalité faisant enfin son apparition sur la plate-forme.

Ainsi que des tris pour classer plus facilement les jeux

Selon un post publié sur le site de Stadia directement : “Tout d’abord, la barre de recherche pour Stadia pour le web est en cours de déploiement à l’heure actuelle et sera disponible à tous les joueurs dans le courant de la semaine. Elle viendra rendre la recherche de vos jeux favoris bien plus facile. De plus, une interface améliorée, notamment avec des tris pour votre bibliothèque, arrive aussi dans les jours à venir. Cela permettra de mieux visualiser vos jeux achetés, gratuits et Pro.”

À noter, Stadia fut lancé il y a plus d’un an maintenant et comme dit en préambule, il est assez difficile de croire qu’il aura fallu tout ce temps à Google pour intégrer une barre de recherche. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient faire défiler des pages et des pages de jeux en espérant trouver quelque chose qu’ils aiment ou qu’ils reconnaissent. Ce qui n’est pas une mauvaise idée pour découvrir de nouveaux titres mais loin d’être optimal pour trouver un titre bien précis.

Toujours est-il que mieux vaut tard que jamais. Si vous êtes utilisateurs de Stadia, ces nouvelles fonctionnalités devraient en tous les cas vous simplifier la vie. Si vous ne les voyez encore, patience, cela ne devrait plus tarder !