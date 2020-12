Google Stadia est désormais accessible sur les appareils iOS

Le jeu vidéo en streaming est clairement l'avenir du secteur. Les géants l'ont d'ailleurs bien senti, chacun disposant aujourd'hui déjà de sa propre solution. C'est le cas de Google avec Stadia.

Le jeu en streaming est aujourd’hui une réalité. Il faudra cependant encore attendre que le haut débit s’installe vraiment partout et que tous les acteurs de la tech jouent le jeu pour que ce genre de service se démocratise véritablement. Apple, par exemple, n’est pas encore très à l’aise avec l’idée de laisser ses utilisateurs accéder à de si vastes catalogues de jeux échappant à son contrôle. Mais il y a des solutions de contournement dans lesquelles les éditeurs se sont engagées. Et notamment Google avec sa plate-forme Stadia.

Google Stadia est disponible sur les appareils iOS

Le mois dernier, Google annonçait que Stadia arriverait bien sur les appareils iOS et il semblerait aujourd’hui que le moment est arrivé. Celles et ceux qui sont intéressés par le streaming de jeux vidéo sur leur iPhone ou iPad peuvent désormais opter pour la plate-forme Stadia, si c’est ce qu’ils souhaitent, évidemment.

Cela étant dit, dans ce cas, il faudra se contenter de la version web de Stadia pour acheter et jouer aux jeux, tout comme pour payer l’abonnement Stadia Pro si vous le souhaitez. Stadia propose deux offres aux utilisateurs : une version gratuite qui vous permet d’utiliser la plate-forme pour streamer vos jeux et une version Pro à 9,99 € par mois qui permet notamment de disposer d’une résolution plus élevée, d’un son surround et d’accéder à quelques jeux supplémentaires.

Mais il faut se contenter de la version web du service

Stadia nécessite par ailleurs que les joueurs achètent les jeux qu’ils souhaitent jouer en streaming. La plate-forme ne ressemble donc pas à Netflix sur ce point. Elle serait plutôt à comparer à Steam, étant plutôt un portail vous offrant accès à vos jeux, via le cloud. Stadia rejoint en tous les cas d’autres services de streaming de jeux vidéo comme NVIDIA GeForce Now dans la liste des options proposées aux joueurs sous iOS.

Microsoft devrait lui aussi lancer son service Xbox Game Pass Ultimate sur les appareils iOS dans un futur proche. Cela étant dit, le service de la firme de Redmond ressemble quant à lui à ce que propose Netflix pour la vidéo dans la mesure où l’abonnement mensuel vous offre un accès à un vaste catalogue de jeux.