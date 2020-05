Google Stadia : bientôt le streaming 4K HDR vers Android TV

Google doit travailler d'arrache-pied, sur tous les fronts qui plus est, si le géant américain souhaite voir la popularité de son service de streaming de jeux vidéo décoller enfin. C'est la stratégie employée, multipliant les annonces en ce sens.

Quelles seront les prochaines nouveautés pour le service de streaming de jeux vidéo de Google ? Stadia a encore beaucoup à faire pour attirer les joueurs. Cela passe par nouer des accords solides avec les éditeurs et les développeurs mais aussi par l’ajout d’un certain nombre de fonctionnalités très attendues. Après le streaming en 4K sur le web ou le son 5.1 surround pour les joueurs qui utilisent un simple navigateur web, Google pense à celles et ceux qui passent par un appareil Android TV.

Google travaille sur le streaming en 4K et HDR pour les appareils Android TV

Selon une découverte réalisée par 9to5Google dans le code de l’application, la firme de Moutain View se préparerait à ajouter la possibilité de streamer en 4K avec HDR sur les appareils Android TV. Une application de messagerie instantanée intégrée serait aussi en préparation. Un ajout qui vise évidemment à concurrencer directement les services de jeux vidéo existants. Difficile de savoir si cela sera suffisant, surtout si le géant ne parvient pas à nouer de solides partenariats avec les studio de jeux mais c’est assurément un pas de le bon sens.

L’opération séduction des joueurs se poursuit

La possibilité de partager des captures via un simple lien ou de visualiser la liste des trophées permet aussi de concurrencer directement les PSN et autre Xbox Live. Nul ne sait cependant où en est le développement de ces nouvelles fonctionnalités. Impossible de savoir si les joueurs pourront en profiter dans les prochains jours/semaines ou s’il faudra encore patienter plusieurs mois mais l’espoir est permis et connaissant Google, le monstre américain fera son maximum pour donner toutes les chances à son service de streaming de jeux vidéo… À suivre !