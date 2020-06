Google simplifie le désenregistrement de votre numéro de téléphone pour les messages RCS

Google a décidé il y a quelque temps d'implémenter la nouvelle génération de messages texte, les messages RCS. Une intégration qui se fera évidemment par itération. Aujourd'hui, voici une nouveauté plutôt utile.

Google vient de déployer un nouvel outil qui devrait rendre bien plus simple l’utilisation des messages RCS. Il est désormais plus facile de désenregistrer le numéro que l’on a utilisé pour la plate-forme Messages via RCS du géant de Mountain View. Cela devrait permettre de faciliter l’usage de cette technologie via des applications tierces.

Google simplifie le désenregistrement du numéro de téléphone pour le RCS

Il est possible depuis le début de désenregistrer son numéro mais il faut pour ce faire passer par les paramètres de l’application Messages et désactiver les fonctionnalités de chat. L’outil en question, découvert par un utilisateur de Reddit, permet de supprimer son numéro même si vous n’avez plus l’appareil utilisé à l’époque. Son utilisation est très simple et selon Android Police, il est même possible de savoir si le désenregistrement est impossible, dans le cas où le numéro serait directement associé au système RCS de votre opérateur.

De quoi jongler plus facilement entre les applications et plates-formes de messagerie

De la même manière que l’utilitaire web publié par Apple pour iMessages il y a quelques années, il suffit d’entrer le numéro de téléphone utilisé et d’attendre de recevoir le code de vérification à six chiffres. Désactiver les fonctionnalités de chat sur votre numéro pourrait être encore nécessaire pour s’assurer que vous ne manquerez aucun message qui vous serait envoyé(e) si vous décidez de changer d’application ou de plate-forme. Ne pas recevoir les messages lorsque vous passez de iMessage à Android Messages ou vice-versa est un problème connu. Passer de l’application Google Android Messages à l’application de messages par défaut du téléphone, comme Samsung Messages, peut engendrer le même souci.