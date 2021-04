Google simplifie l’accès à sa barre de recherche

Google est devenu un géant de la tech grâce à son moteur de recherche. Et la firme de Mountain View profite encore grandement de cette activité. Qu'elle continue donc encore et toujours de peaufiner.

Google est un expert de la recherche. C’est aussi un spécialiste de l’UX. Cette discipline, qui fait tout le succès d’un produit ou d’un service quelconque, est un travail de longue haleine, de tous les jours même. Une expérience utilisateur doit être constamment peaufinée. Ce que fait aujourd’hui Google avec un simple nouveau raccourci clavier pour sa barre de recherche.

Google ajoute un nouveau raccourci pour accéder à la barre de recherche

Admettons que vous cherchiez quelque chose sur Google et que vous décidiez de chercher autre chose, peut-être de modifier votre recherche. Pour ce faire, vous allez cliquer dans la barre de recherche et inscrire ce que vous voulez ou alors vous allez directement dans la barre d’adresse du navigateur pour modifier l’url et modifier ainsi la recherche. Voilà qui est tout à fait normal, mais l’on peut mieux faire. Ou tout du moins, Google en est convaincu.

Selon un rapport de 9to5Google, il semblerait que si l’on consulte Google.com sur un ordinateur et que l’on a besoin d’éditer la recherche ou de revenir à la barre de recherche, il suffit d’appuyer sur la touche “/” de votre clavier pour y être amené automatiquement. Nous avons pu tester la découverte de nos confrères américains, et ça fonctionne.

Une nouveauté plutôt pratique

À noter, cela ne fonctionne que les pages de résultats de votre recherche. Autrement dit, si vous affichez simplement la page Google.com, cela ne fonctionnera pas dans la mesure où la boîte de recherche est déjà active. Ceci étant dit, il y a d’autres raccourcis clavier intéressants que vous pouvez tester/utiliser dans le cadre de vos recherches. Par exemple, appuyez sur CTRL + L vous amènera dans la barre d’adresse.

Et puisque la plupart des navigateurs web modernes permettent de réaliser des recherches directement depuis la barre d’adresse, la chose revient pratiquement au même. La principale différence, ici, c’est que ce nouveau raccourci clavier vous permet d’éditer la recherche à proprement parler là où le CTRL + L est plus utile si vous souhaitez lancer une recherche totalement différente.