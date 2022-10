Google simplifie la recherche dans Reddit et d’autres forums

Google simplifie la recherche dans les forums et intègre des articles locaux traduits pour l'actualité.

Google va simplifier la recherche dans des sites comme Reddit et autres forums. Le moteur de recherche ajoute un nouveau module qui met en avant les discutions existant sur les forums pour les requêtes qui pourraient bénéficier de réponses données par la communauté.

Google simplifie la recherche dans les forums

Le module “discutions et forums” fera apparaître des posts intéressants sur des sites comme Reddit et Quora parmi d’autres résultats de recherche traditionnels. Difficile de savoir, à ce stade, comment Google détermine quels types de recherche conviennent à des réponses via des posts de forum. La firme de Mountain View explique que ces nouveaux résultats “forum” “apparaîtront quand vous cherchez quelque chose qui pourrait demander des expériences personnelles diverses que l’on trouve dans les discutions en ligne.”

Cette fonctionnalité est déjà en cours de déploiement pour les recherches mobiles aux États-Unis. Le géant américain n’a pas précisé quand elle sera disponible plus globalement, mais indique qu’il envisagera la chose dans un futur plus ou moins proche.

et intègre des articles locaux traduits pour l’actualité

Google ajoute aussi une nouvelle fonctionnalité aux recherches en lien avec l’actualité, fonctionnalité qui rendra plus facile la navigation dans les gros titres internationaux qui sont publiés dans des langues étrangères. Avec cette nouveauté, les recherches d’actualité montreront aussi les couvertures locales pertinentes traduites par Google.

L’entreprise donne l’exemple du récent tremblement de terre au Mexique. Avec cette mise à jour, les résultats de recherche montreront aussi “actualité du Mexique”, une catégorie qui mettra en avant des articles des journaux locaux, écrits en espagnol, mais traduits en anglais. Bien sûr, Google Chrome et les autres navigateurs modernes sont tout à fait capables de traduire des pages web, mais Google explique que proposer directement ces articles étrangers traduits dans les résultats de recherche permettra d’offrir “de nouvelles perspectives mondiales” sur les sujets d’importance.

La fonctionnalité, en bêta actuellement, devrait arriver en début d’année prochaine. Elle s’attachera dans un premier temps à traduire les actualités depuis l’espagnol, le français et l’allemand vers l’anglais. Nul doute que d’autres langues seront prises en charge avec le temps.