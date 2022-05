Google simplifie la prise de notes manuscrites sur les Chromebook

Google met à jour Chrome OS et simplifie la prise de notes manuscrites. Ceci grâce à l'application dédiée Cursive.

Google continue à travailler sans relâche pour faire de son système d’exploitation Chrome OS, et par extension des machines Chromebook, de parfaits outils pour l’éducation et la productivité. Ces appareils deviennent aujourd’hui bien plus utiles pour la prise de notes. En effet, la firme de Mountain View déploie actuellement la version Chrome OS M102, laquelle vient rendre l’app Cursive, jusqu’à présent très limitée, utilisable sur n’importe quel Chromebook prenant en charge les stylets.

Google met à jour Chrome OS et simplifie la prise de notes manuscrites

Cette application Cursive permet de créer, organiser et partager des notes manuscrites, dans certains cas avec de simples raccourcis qui vous évitent même d’utiliser un clavier ou le tactile. Il est possible d’écrire ou dessiner, mais vous pouvez aussi utiliser le stylet pour déplacer du contenu simplement en l’entourant, ou l’effacer en gribouillant dessus. L’application offre même la possibilité de créer de l’espace supplémentaire en dessinant une ligne horizontale. Cursive propose aussi de coller des images, d’assembler des éléments dans des carnets et de partager des notes, soit en les copiant, soit en les enregistrant en PDF.

La version M102 est aussi une mise à jour très importante si vous utilisez un Chromebook disposant de ports Thunderbolt ou USB 4. Chrome OS sur des machines équipées de processeurs Core de 11ᵉ ou 12ᵉ génération est désormais suffisamment intelligent pour savoir si le câble USB-C que vous utilisez peut ou non supporter un écran. Vous n’aurez alors plus à vous demander pourquoi tel ou tel périphérique ne fonctionne pas normalement.

Ceci grâce à l’application dédiée Cursive

Si vous avez besoin de grossir le texte, sachez aussi que cette mise à jour permet d’agrandir une zone précise. Vous pouvez alors voir le contenu en plus gros ou garder la zone petite lorsque vous avez simplement besoin de regarder de plus près de petites images ou textes.

Cursive sera aussi préinstallée sur tous les Chromebook compatibles dans le cadre de cette mise à jour, mais vous pouvez l’installer manuellement en utilisant ce lien. Cette version rend les Chromebook équipés d’un stylet bien plus utiles au quotidien. Il devient possible de prendre des notes manuscrites très facilement, et leur accès comme leur partage sont très rapides et très simples.