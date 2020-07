Google Sheets devient plus intelligent et vous propose désormais des formules

Google permet depuis quelques années maintenant de créer ou modifier ses fichiers de bureautique via sa suite d'outils en ligne dédiés. Pour le tableur, on passera par Google Sheets. Un outil très complet, et de plus en plus intelligent.

Comme dans la plupart des tableurs, Google Sheets permet aux utilisateurs de saisir des formules pour aider à calculer et/ou à remplir des champs quelconques. Les utilisateurs peuvent aussi remplir leurs champs simplement en glissant-déposant la formule sur les champs concernés. C’est plus rapide et plus facile, certes, mais pas toujours très intelligent. Google dope aujourd’hui son outil de Smart Fill.

Google Sheets devient plus intelligent avec l’arrivée du Smart Fill

En effet, si les formules de calcul purement mathématiques offrent des résultats très satisfaisants, on ne peut pas vraiment dire de même des formules reposant sur le texte. Mais c’est quelque chose que Google entend corriger avec la dernière mise à jour en date de Sheets. Cell-ci voit l’introduction de la fonctionnalité “Smart Fill”. Comme TechCrunch le précise, on pourrait y voir là quelque chose de similaire au “Smart Compose” de Gmail. Sheets peut vous recommander des formules à utiliser et est désormais plus intelligent dans le remplissage des cellules texte.

Une détection automatique et intelligente des formules, notamment pour le texte

Selon le communiqué de Google : “Disons que vous avez une colonne avec des noms complets et que vous souhaitez séparer en deux colonnes (prénom et nom de famille, par exemple). Quand vous commencez à taper les prénoms dans une colonne, Sheets va détecter automatiquement le pattern, générer la formule correspondante et compléter automatiquement le reste de la colonne pour vous.” Pratique, non ?

Outre Smart Fill, Google introduit aussi un outil de nettoyage automatique, “Smart Cleanup”, qui permet aux utilisateurs de nettoyer les données dans leurs feuilles de calcul en recherchant d’éventuelles lignes dupliquées et autres soucis de formatage. Ce ne sont que des suggestions que l’utilisateur sera libre d’appliquer ou non.