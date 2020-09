Google Series One, de nouveaux appareils pour les visioconférences Google Meet

L'utilisation des services de visioconférence a explosé ces derniers mois à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Certains éditeurs logiciels en ont largement profité. Des fabricants d'appareils aussi. Google n'est pas en reste, évidemment.

Google a déjà à son catalogue un certain nombre de produits pour les maisons connectées permettant d’aider les gens à garder le contact avec leurs proches. Parmi ceux-ci, les enceintes connectées intelligentes Nest et autres smart displays, pour ne citer qu’eux. Cela étant dit, il semblerait que cela ne suffise pas au géant de Mountain View. Aujourd’hui, Google cible le monde de l’entreprise en dévoilant plusieurs produits à destination des salles de conférence. Des produits réunis sous le nom Google Series One.

Google dévoile de nouveaux appareils pour les visioconférences

Ces différents produits ont été pensés et conçus pour les clients utilisateurs de Google Meet pour leurs réunions. Plusieurs kits différents seront proposés, selon les besoins et la taille de la pièce, essentiellement. Mais pour résumer, il faut savoir que la gamme Series One comporte des appareils assez divers : un avec un écran tactile, un micro sur pied, des caméras, une unité de calcul et une barre de son.

Qui dit produit pour utilisation professionnelle dit aussi tarif assez élevé. Et c’est le cas ici. Le “Small Room Kit” est proposé à 2 699$. Autrement dit, ces produits sont clairement réservés aux entreprises qui ont de nouveau accueilli leurs employés dans les locaux et non pas pour ceux qui travaillent depuis chez eux.

La gamme Google Series One vise les entreprises qui utilisent de nouveau leurs salles de réunion

Selon le communiqué de Google, “alors que les entreprises commencent à organiser un retour en sécurité dans leurs locaux, nombre d’entre elles prévoient désormais un fonctionnement mixte, avec des collaborateurs sur site et d’autres à distance, depuis chez eux. Cela demande aussi de repenser les espaces de réunion pour permettre notamment la distanciation sociale avec des pièces plus grandes et moins remplies ou davantage de plus petits espaces. Il est donc plus important que jamais d’implémenter des solutions vidéo qui soient à la fois utiles et qui conviennent à tous ces cas de figure.”