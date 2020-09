Google serait toujours intéressé par les lunettes connectées

À mesure que la réalité augmentée s'invite dans nos vies, il est un appareil qui risque lui aussi de faire son apparition, les lunettes connectées. Google avait fait une première tentative infructueuse mais le géant n'aurait pas renoncé.

Lorsque Google dévoilait la première version de ses Google Glass, le monde entier était impressionné. Littéralement. Cela étant dit, ce même monde ne semblait pas encore prêt à porter ce genre d’accessoire au quotidien. La technologie n’était pas non plus suffisamment mature pour offrir une utilisation des plus confortables. Résultat des courses : les ventes furent bien maigres et la controverse assez importante, notamment eu égard aux craintes pour la vie privée…

Google dépose un brevet pour des lunettes connectées

Aujourd’hui, de l’eau a coulé sous les ponts, si l’on peut dire. La technologie évolue, Google semble être passé à autre chose. Apple, de son côté, manifeste un intérêt certain pour ce genre d’équipement, complément parfait pour la réalité augmentée si chère à la firme de Cupertino. Cela ne veut pour autant pas dire que Google a totalement abandonné l’idée de concevoir des lunettes connectées.

Des lunettes bien plus passe-partout que les Google Glass originales

En effet, selon un brevet découvert par Patently Apple, Google décrit ce qui ressemble beaucoup à une paire de lunettes connectées. Mais cette fois, cette version serait très différente de l’originale en ce qui concerne le design. Ici, les lunettes ressemblent bien davantage à des lunettes traditionnelles qu’à un gadget de technologie. Ce qui pourrait, vous vous en doutez, grandement aider à son adoption dans la vie du quotidien.

Impossible de savoir si Google a l’intention de faire de ce brevet un produit fini ou non. Nombre de brevets restent de simples brevets. Cela étant dit, il n’est pas surprenant que le géant de Mountain View réfléchisse encore à un produit de ce genre. D’autant plus, comme dit plus haut, que Apple travaillerait lui aussi activement sur une paire de lunettes connectées. Celles-ci pourraient même voir le jour d’ici deux ans. Google n’a certainement pas l’intention de laisser le marché à Apple.