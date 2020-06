Google Search va surligner les termes que vous recherchez dans les sites

Avant de devenir le géant que l'on connait, Google n'était qu'un moteur de recherche sur le Net. Aujourd'hui encore, ce moteur continue d'évoluer, gagnant en fonctionnalités, en efficacité. Nouvel exemple aujourd'hui.

Lorsque vous recherchez quelque chose sur Google, le moteur de recherche parcours ce qu’il connait des sites existants à la recherche des mots ou phrases en lien avec votre requête. Cela étant dit, une fois que vous êtes sur tel ou tel site proposé dans les résultats, il peut être difficile de retrouver le passage précis que vous recherchiez. Cela devrait bientôt changer.

Google surligne les textes recherchés dans les sites

En effet, Google a récemment déployé une (nouvelle) fonctionnalité. Si vous cliquez sur le lien vers un site listé dans un cadre dédié de la page de résultats de Google, cela viendra surligner la portion de texte que vous recherchiez. Les utilisateurs pourront alors aller directement à la partie du site qui contient l’information souhaitée. Voilà qui devrait être très utile au quotidien et faire gagner un certain temps.

Ce n’est pas exactement une nouvelle fonctionnalité. En effet, selon Danny Sullivan de Google, Google teste cette fonction depuis plusieurs années maintenant. Elle était déjà présente dans les pages AMP en 2018 mais c’est en 2019 qu’elle a été testée à proprement parler avec les pages HTML. Et la fonctionnalité a commencé son déploiement depuis la semaine dernière seulement. Voilà en tous les cas une fonction très utile pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’accéder à l’information recherchée plus facilement et plus rapidement. Ne soyez donc pas surpris si d’ici peu vous commencez à voir du texte surligné en jaune après une recherche sur Google.