Google Search se dote d’un accordeur de guitare

Google Search permet déjà de réaliser un grand nombre d’actions autres que la simple recherche de pages et de sites web. Le géant a, avec les années, doté son service de fonctionnalités plus ou moins utiles, permettant souvent de gagner du temps. En voici aujourd’hui une nouvelle, qui pourrait dépanner les musiciens, et plus particulièrement les guitaristes.

Googe Search a beaucoup évolué avec le temps. Si le service se contentait, fut un temps, de renvoyer les utilisateurs vers des sites qui contiennent les réponses à leurs questions, Google a intégré un certain nombre de fonctionnalités pour donner directement les réponses dans les pages de résultats. Par exemple, il est possible de réaliser des conversions de monnaies ou d’unités, des opérations mathématiques, d’afficher la météo, et bien plus encore.

Aujourd’hui, comme nous l’indique Android Police, Google Search dispose d’un accordeur de guitare directement dans ses pages de résultats. Évidemment, les guitaristes ont la plupart du temps leur propre accordeur à disposition mais dans l’éventualité où ce ne serait pas le cas et que vous ayez besoin d’accorder votre instrument, cette nouvelle fonctionnalité pourrait être très pratique.

Pour en profiter, il suffit de taper “google accordeur” dans la barre de recherche et vous devriez voir apparaître l’écran ci-dessus. L’outil est disponible sur la version desktop ainsi que la version mobile. À noter, cette fonction n’est pas véritablement nouvelle dans la mesure où, auparavant, Google Assistant disposait déjà d’un tel outil. Cela étant dit, si vous n’utilisez pas Google Assistant, c’est une bonne alternative.

Pour utiliser l’accorder, il vous faudra activer le microphone de votre appareil, pour ce que celui-ci puisse capter le son de la corde de votre guitare. L’efficacité de l’accordage dépendra donc, d’une part, de la qualité dudit microphone et, d’autre part, du bruit ambiant. Cette fonction ne remplacera probablement par un véritable accordeur, bien évidemment, mais comme dit, c’est une alternative à connaître pour les fois où l’on n’est pas correctement équipé.