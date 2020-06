Google Search aide les réfugiés à trouver des réponses officielles à leurs questions

Google Search est aujourd'hui bien plus qu'un simple agrégateur de résultats de recherche. Le géant a truffé ses pages de fonctionnalités pour trouver toujours plus rapidement et facilement l'information juste. Et officielle, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui.

Ce samedi 20 juin avait lieu la Journée mondiale des réfugiés, une journée internationale ayant pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. Google a décidé de participer, à sa façon évidemment, en simplifiant la vie des réfugiés grâce à certaines modifications dans ses résultats de recherche. Explication.

Google vient en aide aux réfugiés

La firme de Mountain View travaille avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) pour montrer les réponses “officielles” aux questions posées à Google par les réfugiés, concernant notamment les conditions à réunir pour recevoir une aide financière et ce qui se passe pendant la période transitoire avant d’obtenir le status de réfugié. Voilà qui devrait aider grandement les réfugiés à trouver des réponses à leurs questions rapidement pour se concentrer sur le plus important, le départ de leur nouvelle vie dans un tout nouveau pays.

en leur simplifiant l’accès aux informations officielles

Les réponses sont dans un premier temps disponibles en arabe, anglais, farsi et turc pour aider les gens au Liban, en Jordanie et en Turquie. Il s’agit des pays ayant le plus grand nombre de réfugiés par habitant selon Google. Cela ne saurait évidemment garantir une transition tout en douceur pour chaque réfugié, c’est certain, mais cette nouveauté pourrait leur épargner la difficulté de trouver de l’information fiable, et officielle, et leur permettre de s’éviter davantage de stress et d’anxiété dans une période déjà très difficile de leur vie.