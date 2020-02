Google s’associe avec Modus Games pour Stadia

Si le service Stadia de Google avait déjà officialisé l’arrivée de Lost Words : Beyond the Page en exclusivité temporaire (disponible le 27 mars prochain, un an avant son lancement sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.), Modus Games annonce également la sortie de Rock of Ages 3 : Make & Break et Cris Tales sur Google Stadia dans le courant de l’année.

Lost Words: Beyond the Page isn't the only title we are releasing on Google Stadia this year! Cris Tales and Rock of Ages 3: Make & Break will also be coming to Stadia in 2020! pic.twitter.com/6IeMLWde1d

— Modus Games (@Modus_Games) February 27, 2020