Google risque une amende de 5 milliards de dollars pour son mode incognito pas incognito

Si Google a fait des efforts concernant la gestion des données personnelles de ses utilisateurs, l'ensemble est encore très perfectible. Aujourd'hui, le géant américain risque gros à cause du mode incognito de Chrome, un mode pas si incognito semble-t-il.

Google Chrome propose un mode de navigation privée (incognito) pensé et conçu pour offrir aux utilisateurs, comme son nom l’indique, une navigation privée, id est privée notamment des outils de tracking mis en place par les sites et par le navigateur lui-même. En 2018 cependant, l’on découvrait que ce mode incognito n’était pas aussi privé que l’on pouvait le penser et qu’il continuait d’enregistrer un certain niveau d’activité de l’utilisateur. Google avait alors proposé une mise à jour pour corriger le tir…

Google pourrait devoir débourser jusqu’à 5 milliards de dollars

Malheureusement pour Google, il semblerait que le problème soit encore loin d’être réglé. En effet, un recours collectif vient d’être déposé auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Le géant de Mountain View risque de devoir payer jusqu’à 5 milliards de dollars de dommages à cause du fait que Chrome collecte des données même lorsque le mode incognito est activé. Et c’est un gros problème, dans les faits en eux-mêmes, évidemment, mais aussi et surtout dans la confiance envers le géant américain.

à cause du mode incognito pas si incognito de Chrome

Google conteste logiquement cette action en justice. Selon un porte-parole de la firme de Mountain View, Jose Castaneda, “le mode incognito de Chrome vous offre la possibilité de naviguer sur Internet sans que votre activité ne soit enregistrée sur le navigateur ou l’appareil. Comme nous le rappelons à chaque fois que vous ouvrez un onglet en mode incognito, les sites peuvent être en mesure de collecter des données concernant votre activité durant votre session.” Difficile de savoir si ce dossier sera approuvé et si l’action ira effectivement en justice, mais dans le cas où les plaignants auraient gain de cause, Google pourrait être contraint de verser jusqu’à 5 000$ à chaque individu concerné.