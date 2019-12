Google retire les extensions Avast et AVG de son Chrome Web Store

Malgré les nombreuses fonctionnalités qu'ils proposent aujourd'hui, un navigateur web sans extension tierce se trouve très rapidement limité. Le Google Chrome Web Store notamment regorge d'extensions intéressantes mais certaines peuvent être dangereuses.

Il y a quelques jours, nous apprenions que les extensions pour navigateur des antivirus que sont Avast et AVG collectaient des données sur leurs utilisateurs. Rien d’inhabituel à proprement parler ici si ce n’est que les données effectivement collectées étaient bien plus importantes que celles annoncées. Mozilla et Opera ont rapidement agi en désactivant et/ou supprimant ces extensions de leur store respectif. Ne manquait plus que Google qui, pour une raison toujours inconnue, n’avait pas fait de même. C’est aujourd’hui chose faite.

Google supprime enfin les extensions Avast et AVG de son Chrome Web Store

La firme de Mountain View a enfin décidé de retirer ces extensions. Les extensions antivirus de Avast et AVG ne sont plus disponibles sur le Chrome Web Store. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent plus les trouver sur le store s’ils les cherchent, et ne peuvent donc plus les installer s’ils en ont envie. Un mal pour un bien, diront certains, d’autant qu’il existe bien d’autres méthodes pour rester un minimum protégé en surfant sur le web.

Ces extensions récupéraient bien trop de données sur vos habitudes de navigation

Google ne s’est pas encore exprimé sur le sujet mais le simple fait de constater le retrait pur et simple de ces deux extensions du Chrome Web Store semble confirmer que le géant américain est tout à fait d’accord avec les découvertes du développeur Wladimir Palant. C’est lui qui, le premier, avait mis au jour le problème et avait publié tous les détails sur son blog. Ces extensions allaient bien au-delà de leurs prérogatives, en enregistrant notamment les comportements des internautes durant leurs sessions. Wladimir Palant a aussi découvert que les données collectées permettaient aux sociétés comme Avast de créer une “reconstruction très précise” des comportements durant la navigation, y compris en ce qui concerne le nombre d’onglets que vous gardez ouverts, les sites que vous visitez, combien de temps vous y restez et quand vous les parcourez.