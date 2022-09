Google renforce sensiblement sa fonctionnalité Nearby Share

Google annonce de nombreuses nouveautés pour son écosystème Android. Nearby Share accueille le self-share, pour faciliter encore le partage de fichiers. L'accessibilité est encore renforcée

Google a annoncé plusieurs nouveautés Android qui rendront les smartphones et tablettes plus utiles pour de nombreux utilisateurs. L’un des changements les plus notables concerne Nearby Share, la version de la firme de Mountain View d’Apple AirDrop. Celui-ci devrait rendre les transferts entre vos appareils Android bien plus faciles. Une fois la fonctionnalité self-share déployée – dans quelques semaines – et activée, vos appareils Android accepteront automatiquement des fichiers provenant d’un autre d’entre eux, et ce, même si l’écran est éteint.

Nul ne sait quand les utilisateurs pourront profiter des autres nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles de nouveaux paramètres d’accessibilité. Android dispose d’une fonction baptisée notifications sonores pensée et conçue pour les personnes sourdes ou souffrant de déficience auditive. Lorsque la fonctionnalité est activée, l’appareil écoute certains sons, comme l’alarme incendie, un coup à la porte ou de l’eau qui coule et alerte l’utilisateur via une notification visuelle ou une vibration sur un smartphone ou une smartwatch. Les utilisateurs pourront aussi bientôt ajouter des sons personnalisés à leur bibliothèque de sons à écouter. Une fois le son écouté plusieurs fois, ils pourront avoir des notifications lorsque leur appareil entend ce son.

Nearby Share accueille le self-share, pour faciliter encore le partage de fichiers

De son côté, Google TV a désormais une sélection de films avec audio description. Vous pouvez la retrouver via Google Assistant en disant “cherche des films avec audio description”. De plus, Google ajoute une option multi-épingle aux appels vidéo Meet. Cela permettra aux utilisateurs d’épingler les flux de l’intervenant et de l’interprète en langue des signes, par exemple, ou peut-être d’un proche pour voir sa réaction.

L’accessibilité est encore renforcée

Les options façon SharePlay arrivent aussi sur Meet. Vous pourrez regarder des vidéos YouTube et jouer à des jeux avec jusqu’à 100 amis et/ou membres de votre famille en simultané. Google explique que cette fonction est en cours de déploiement sur les smartphones et tablettes Android.

En plus de ces changements, de nouveaux widgets Drive et Keep feront leur apparition, tout comme de nouveaux Emoji Kitchen sur Gboard et un moyen d’intégrer davantage d’emoji dans vos messages en un tapotement. Sur les appareils Wear OS, il y aura une nouvelle tuile Keep – avec la possibilité de dicter une note ou une liste – et les Bitmoji de Snapchat arrivent sur les écrans des montres.