Google remplacera gratuitement vos caméras Nest si elles sont volées

Google remplacera gratuitement votre caméra ou votre serrure Nest si celle-ci venait à être volée. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un modèle compatible.

Google dispose d’un catalogue aujourd’hui très fourni de produits pour la domotique et plus précisément pour la sécurité, intérieure comme extérieure, des habitations. Aujourd’hui, la firme de Mountain View annonce une nouvelle très intéressante, le géant américain s’est engagé à remplacer gratuitement vos caméras Nest si d’aventure elles devaient être volées.

Si vous vous inquiétez d’investir dans des appareils pour la maison connectée, comme des caméras de sécurité intelligentes, et que ceux-ci soient volés ou intentionnellement endommagés, vous pouvez être rassuré(e) aujourd’hui. En effet, alors que Google vient d’annoncer ses nouvelles Nest Cam et Nest Doorbell sur batterie, la multinationale a aussi révélé que dans l’éventualité où votre appareil Nest était volé, elle vous le remplacerait gratuitement.

C’est ce qu’annonce une page d’aide dédiée. On peut lire que certains appareils Nest seront éligibles à un remplacement gratuit dans le cas où ceux-ci seraient volés. Selon Google, sont notamment concernés les toutes nouvelles Nest Cam et Nest Doorbell sur batterie, ainsi que la version filaire de la Nest Doorbell.

Dans l’éventualité où ces produits seraient volés, Google explique qu’il suffit que vous déposiez plainte à la police et que vous fournissiez une copie du rapport à Google pour prouver que l’appareil a bien été volé et obtenir ledit remplacement. Google déclare aussi que vous devez les contacter dans les 30 jours suivant le vol et Google vous guidera durant toute la procédure.

La firme de Mountain View avertit aussi les utilisateurs de ne pas retirer leur caméra ou leur sonnette de leur compte dans l’application dans la mesure où ces informations sont nécessaires pour bénéficier du remplacement. Malheureusement pour celles et ceux qui possèdent un produit Nest d’une génération plus ancienne, le remplacement ne sera pas possible. Si vous avez l’intention de mettre en place chez vous un système de sécurité connectée ou si vous souhaitez remplacer vos appareils, vous serez couvert(e).