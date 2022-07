Google ralentit les embauches et déclare que l’entreprise doit être “plus entreprenante”

Google va ralentir les embauches pour le reste de l'année. Ceci est (encore) dû au ralentissement de l'économie mondiale.

Selon un récent article de Bloomberg, Google a annoncé qu’elle allait ralentir la fréquence de ses embauches pour le reste de l’année 2022 et demandait à ses employés d’être “plus entreprenants”. Comme Meta et de nombreuses autres entreprises de la tech, le PDG Sundar Pichai citait une “situation économique mondiale incertaine” à l’origine de ce ralentissement et expliquait que la société allait consolider ses opérations et aplanir les situations dans lesquelles “les investissements se chevauchent”.

Le rythme des embauches de Google était très soutenu durant le deuxième trimestre de cette année 2022 puisque l’entreprise a ajouté pas moins de 10 000 nouveaux employés à sa masse salariale de 163 906 employés, en augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente. Pour le reste de l’année 2022, par contre, Google va concentrer ses embauches sur l’ingénierie, la technique et d’autres rôles vitaux : “Désormais, nous devons être plus entreprenants, travailler plus rapidement, se concentrer davantage et être plus affamés que nous n’avons pu l’être quand les temps étaient bons. Dans certaines situations, cela signifie réduire les coûts lorsque les investissements se chevauchent et simplifier les processus. Dans d’autres, cela signifie mettre en pause le déploiement et réassigner les ressources dans d’autres zones plus prioritaires.”

Microsoft prévoit aussi de réduire ses effectifs dans le cadre d’un vaste programme de réalignement de ses différentes activités, toujours selon Bloomberg. Cela va affecter des groupes très différents, y compris des sociétés de consulting et autres partenaires aux quatre coins du globe. Cependant, la firme de Redmond a bien l’intention d’embaucher dans d’autres rôles clefs et terminera l’année 2022 avec un nombre d’employés en augmentation.

D’autres sociétés de la tech ont déjà déclaré que ce ralentissement de l’économie affecterait les embauches. Tout récemment, c’est le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui avertissait ses salariés que “l’un des pires déclins [qu’il a vus] ces dernières années” pourrait affecter l’entreprise tout entière, en demandant à ses managers de “pousser vers la sortie” celles et ceux “qui ne parviennent pas à tenir le rythme”. Netflix, Unity, Coinbase et PayPal ont, eux aussi, récemment procédé à de grandes vagues de licenciements.