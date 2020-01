Google rachète Pointy, une start-up permettant la consultation en ligne des inventaires des commerçants locaux

Parce que les deux entreprises partagent la même vision du commerce local, la start-up irlandaise est absorbée par le géant de Mountain View.

Lorsqu’on est a un monopole tentaculaire comme Google, on a une fâcheuse tendance à racheter de potentiels concurrents ou des atouts pour renforcer sa marque, parfois les deux. Aujourd’hui la start-up Pointy annonce son rachat par l’entreprise américaine dans un billet de blog, comme le rapporte developpez.com. Elle explique avoir conclu un accord d’acquisition par Google, une transaction qui devrait se faire dans les prochaines semaines. Pointy a été crée en Irlande en 2014 par Mark Cummins et Charles Bibby et permet aux commerces locaux de donner un aperçu de leur stock en ligne. Selon The Irish Times, Google a payé 160 millions de dollars (144 millions d’euros) à la société. Contrairement à ses concurrents comme Amazon et WalMart, le recensement en ligne des produits locaux n’est pas très coûteux : les commerçants peuvent acheter un kit à $750 avec un scanner de code barres, remplissant une base de données qui se met à jour au fur et à mesure que l’inventaire se vide et se remplit.

L’Irlande, pays de choix pour les acquisitions

Pointy est la quatrième acquisition de Google en Irlande depuis dix ans, où l’entreprise a son siège Européen. La première start-up acquise par l’entreprise en Europe était Plink, dont Mark Cummins était également le fondateur. Plutôt que de se mettre en retraite anticipée, il a utilisé ses capitaux pour développer Pointy. Aujourd’hui le service dessert de très nombreux détaillants en Irlande et aux États-Unis. Pour les fondateurs “il est devenu évident que nous partageons [avec Google] la même vision de la façon dont la technologie peut améliorer les commerces de détail locaux“.

Un partenariat de longue date

Ce n’est cependant pas la fin pour l’entreprise, cette acquisition marquant plutôt “le début d’un nouveau chapitre“. Google de son côté se réjouit d’ajouter ce partenaire de longue date à son portfolio : “Pointy a été l’un de nos partenaires clés, aidant des milliers de commerçants locaux à afficher leurs données au sein de Google“.