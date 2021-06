Google promet des mises à jour mensuelles pour Google Chrome OS

Google vient d'annoncer que son système d'exploitation Chrome OS allait bénéficier de mises à jour mensuelles...

Google Chrome OS est un système d’exploitation très jeune comparé à Windows et macOS. Cela ne l’empêche pas d’être aujourd’hui très complet et surtout, très vivant. Les mises à jour sont déjà assez fréquentes, les ajouts et corrections très nombreuses. Et pourtant, le rythme va encore s’accélérer, Google promettant des mises à jour mensuelles.

Google annonce un rythme de mises à jour de 4 semaines pour Chrome OS

Si vous êtes utilisateur de Chrome OS, voici donc une très bonne nouvelle. Google vient d’annoncer que les mises à jour de son OS allaient s’accélérer, au moins une fois par mois. Cela signifie que les utilisateurs peuvent s’attendre à davantage de correctifs, de patches de sécurité et de potentielles nouvelles fonctionnalités. Ceci sur une base mensuelle.

Ceci à compter de Chrome OS 96

Selon le communiqué de Google : “Pour délivrer les nouvelles fonctionnalités plus rapidement aux utilisateurs tout en continuant de mettre l’accent sur les éléments clef de Chrome OS – sécurité, stabilité, vitesse et simplicité -, Chrome OS passera à un canal stable sur 4 semaines à compter de la M96 durant le quatrième trimestre. Pour les utilisateurs d’entreprise et de l’éducation, Chrome OS introduira aussi un nouveau canal avec un rythme de 6 mois à compter de la M96. Davantage de détails seront annoncés bientôt.”

Cela semble en parfaite adéquation avec l’approche de Google concernant ses autres produits, et notamment Chrome qui bénéficie déjà d’un cycle de mise à jour de 4 semaines. Bien évidemment, toutes les mises à jour ne seront pas des mises à jour majeures mais cela montre bel et bien tout l’engagement que met Google dans sa plate-forme Chrome OS. Et cela pourrait attirer de nouveaux utilisateurs qui pouvaient regretter justement que les mises à jour ne soient pas suffisamment fréquentes.

La prochaine version de Chrome OS est attendue pour le 27 juillet, elle est estampillée Chrome OS 92. Elle sera suivie par Chrome OS 93 en septembre, etc.