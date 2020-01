Apple AirPods Pro : la réduction de bruit mise à mal après une mise à jour

Les Apple AirPods Pro sont de formidables écouteurs true wireless. Ils sont notamment particulièrement intéressants dans la mesure où ils proposent une réduction de bruit efficace. Encore faut-il qu'une mise à jour logicielle ne vienne pas tout casser.

L’un des principaux arguments de vente des Apple AirPods Pro par rapport aux AirPods classiques, c’est la réduction de bruit active. D’autant que celle-ci s’avère particulièrement efficace, si l’on en juge par celles et ceux qui ont la chance de mettre la main sur une paire. Cela étant dit, il semblerait que cette fonctionnalité soit aujourd’hui malheureusement impactée par la dernière mise à jour en date des écouteurs. De nombreux utilisateurs se plaignent en effet d’une qualité grandement dégradée.

La réduction de bruit des AirPods Pro impactée après la dernière mise à jour ?

Dans la mesure où la firme de Cupertino n’a fourni aucun changelog accompagnant ladite mise à jour logicielle, difficile de savoir précisément d’où pourrait venir le problème. Seule la marque à la pomme doit savoir ce qui affecte ainsi la réduction de bruit mais le géant américain est resté muet sur le sujet. Et comme si cela ne suffisait pas, les mises à jour du firmware ne peuvent pas être refusées par les utilisateurs.

De nombreux utilisateurs s’en plaignent, Apple n’a pas encore communiqué sur le sujet

En effet, les mises à jour des AirPods s’effectuent totalement en arrière-plan, sans que l’utilisateur n’en ait conscience. D’une certaine manière, c’est une bonne chose. Cela permet de s’assurer que les écouteurs sont constamment à jour. Mais dans le même temps, cela peut mener à ce genre de situation. Si une mise à jour apporte des problèmes, il n’y a aucun moyen de les éviter. Cela étant dit, comme le précise The Verge, Apple n’est pas le seul à procéder de la sorte. Par le passé, les clients de casques et écouteurs Bose et Sony s’étaient plaints de la même chose. La réduction de bruit avait été directement affectée suite à une mise à jour du firmware. Difficile de dire s’il y a effectivement un problème ou si seule la perception de cette réduction de bruit a changé. Apple n’a pas encore communiqué sur le sujet. Nul doute qu’elle le fera bientôt. À suivre !