Google prêt à concurrencer Slack et Microsoft Teams ?

La manière dont nous travaillons a beaucoup évolué ces dernières années. Nous collaborons beaucoup via le web. Nombre de services ont ainsi logiquement émergé, dont des messageries évoluées comme Slack ou plus récemment Microsoft Teams. Et si Google venait s'inviter ?

Au travail, si vous travaillez avec des ordinateurs évidemment, des applications comme Slack ou Microsoft Teams, sont parmi les choix préférés du moment en matière de communication entre collègues. Google a lui aussi tenté de percer sur ce marché en relancer Hangouts et en l’orientant vers une utilisation professionnelle. Aujourd’hui, il semblerait que le géant de Mountain View ait quelque chose de bien différent et plus imposant en préparation.

Google travaillerait sur un concurrent à Slack et Microsoft Teams

Selon un rapport de The Information, Google travaillerait actuellement sur le développement d’une application de messagerie unifiée qui réunirait Gmail, Google Drive, Hangouts Meet et Hangouts Chat ainsi qu’une autre application Google qui n’a pas été expressément nommée. Autrement dit, il s’agirait là d’une application immanquable pour tous les utilisateurs professionnels qui utilisent au quotidien les services de Google, pour communiquer les uns avec les autres, vérifier leurs emails, etc. Une application très ressemblante à Slack ou Microsoft Teams, donc.

Pour une intégration probable dans G Suite

Les utilisateurs de cette messagerie unifiée devraient aussi pouvoir y préserver leurs options existantes concernant le stockage dans le cloud ainsi que leurs adresses email. Cette application devrait aussi selon toute logique faire partie de la Google G Suite, une suite d’outils dédiés aux professionnels. Nul ne sait par contre quand cette application sera disponible mais si elle fait effectivement partie de G Suite, seuls les professionnels pourront y avoir accès. Les particuliers, eux, devront certainement faire sans. Toujours est-il que ne s’agit que d’une rumeur. Rien ne garantit que les rares détails livrés ici soient avérés. Le développement, quant à lui, pourrait prendre encore un certain temps et, comme vous le savez certainement, tous les services et applications Google ne rencontrent pas le succès.