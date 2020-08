Google pourrait remplacer Duo par Meet

Google propose aujourd'hui tellement de services et applications qu'il est difficile de tous les faire cohabiter. C'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les outils de communication. Notamment avec les services d'appel vidéo.

Google a tenté de nombreuses fois ces dernières années de créer des applications d’appels vidéo. Et cela a entraîné une certaine confusion auprès des utilisateurs qui ne savent plus vraiment laquelle utiliser. À l’heure actuelle, Google n’en propose “que” deux : Duo et Meet. Mais la question reste entière : laquelle utiliser ?

Google travaillerait à fusionner ses applications Duo et Meet

Selon un rapport de 9to5Google, il semblerait que Google ait décidé de simplifier la situation en optant pour un remplacement pur et simple de Duo par Meet. Une fois cette opération effectuée, Duo aurait donc disparu et Google ne disposerait alors plus qu’une seule plate-forme pour les appels vidéo. La fusion de ces deux services serait évoquée selon le terme Duet (Duo + Meet). Serait-ce le nom de l’application finale ? Difficile à dire.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Duo et Meet servent deux cibles d’utilisateurs différentes. Duo est davantage tourné vers les utilisateurs particuliers tandis que Meet est orienté vers les professionnels. Cela étant dit, Google chercherait à créer une plate-forme unifiée qui pourrait donc être utilisée tant par les entreprises que les particuliers, un peu à la manière de Zoom, que l’on retrouve tant pour des sessions entre amis que des réunions d’entreprises de la plus haute importance.

Difficile, à l’heure actuelle, de savoir quand cette fusion aura lieu mais certains signes semblent déjà indiquer que celle-ci est bien engagée. Récemment, Google avait intégré Meet dans Gmail, donnant à la plate-forme une bien plus grande exposition. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément. D’ici là, il faudra continuer de jongler entre Duo et Meet.