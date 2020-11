Google pourrait intégrer sa technologie radar, le projet Soli, dans de futurs Chromebook

Les Chromebook sont des machines très intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent être productifs dans l'environnement Google en toute mobilité. Et le géant américain ne cesse de faire évoluer tout cet écosystème.

Que l’on aime ou non les smartphones proposés par Google, les Pixel, il faut leur reconnaître qu’ils tentent d’innover en termes de fonctionnalités. Parmi les derniers ajouts en date, on citera notamment la technologie radar du Pixel 4, aussi connue sous le nom de Projet Soli. Certes, c’est pour le moins avant-gardiste, bien trop gadget diront certains, mais il faut admettre que, sur le papier, l’ensemble est très prometteur. À tel point d’ailleurs que la firme de Mountain View envisagerait de l’intégrer dans de futures machines Chromebook et autres produits du wearable.

Google réfléchit à intégrer sa technologie radar dans un Chromebook

En effet, si l’on en croit un brevet découvert récemment par Patently Apple, Google aurait déjà réfléchi à l’idée de porter cette technologie radar aux Chromebooks et à des produits comme les smartwatches. Selon le document du brevet, le géant américain suggère que cette implémentation de sa technologie pourrait permettre aux utilisateurs d’interagir avec leurs ordinateurs de différentes manières, parfois plus pratiques qu’avec le clavier ou la souris.

Les Chromebook pourraient alors se piloter directement avec les mains

Ainsi, par exemple, il deviendrait possible aux designers 3D de manipuler leurs créations bien plus facilement, avec de simples gestes plutôt que de cliquer ici ou là sur une souris et d’appuyer sur les touches d’un clavier. Nous avons déjà eu maints exemples de ce genre de concept dans des films et séries TV de science-fiction. L’intégration de Soli dans nos ordinateurs pourrait bien en faire une réalité.

Et pour être honnête, le Microsoft Kinect offre déjà des fonctionnalités similaires. Cela étant, l’un des inconvénients est qu’il faut utiliser un appareil Kinect, le plus souvent vendu séparément. Intégrer la technologie directement dans une ordinateur portable rendrait celle-ci bien plus pratique. Malheureusement, comme toujours avec les brevets, rien ne saurait garantir que nous aurons un jour le droit de voir le Projet Soli intégré dans un Chromebook. L’avenir nous dira si Google décide de poursuivre sur cette voie. À suivre !