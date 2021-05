Google Play Store : bientôt des étiquettes renseignant sur le respect de la vie privée pour les apps

Google semble avoir l'intention de suivre les pas d'Apple en ce qui concerne la transparence vis-à-vis des utilisateurs quant aux applications présentes sur Google Play et à leurs autorisations.

Le respect de la vie privée est devenu très important ces dernières années. Non pas qu’il ne l’était pas auparavant mais la multiplication des affaires d’abus en la matière semble avoir clairement éveillé les consciences. Comme Apple sur son App Store, Google a aujourd’hui l’intention d’afficher clairement le genre de données récoltées et utilisées par les applications présentes sur Google Play.

Google Play affichera bientôt des étiquettes quant aux données utilisées par les applications

L’un des grands changements introduits ces derniers temps sur l’Apple App Store fut l’apparition d’étiquettes informatives visant à renseigner davantage, ou tout du moins de manière plus visuelle, quant aux types de données auxquels accède telle ou telle application. Ainsi, en un seul coup d’œil ou presque, vous êtes au courant et vous pouvez télécharger et installer ladite application en connaissance de cause.

Davantage de transparence pour la vie privée, comme Apple

Il semblerait aujourd’hui que Google ait décidé de procéder de manière identique pour les applications Android présentes sur Google Play. La firme de Mountain View a en effet annoncé l’arrivée prochaine d’étiquettes de respect de la vie privée.

Selon le communique de Google, “de la même manière que les détails des applications comme les captures d’écran et autres descriptions, les développeurs sont responsables des informations affichées dans cette section. Google Play va introduire une directive demandant aux développeurs de fournir des informations précises et vraies. Si vous découvrons qu’un développeur a mal renseigné ces informations et qu’il se trouve en violation de nos conditions d’utilisation, nous l’obligerons à corriger ses déclarations.”

Le géant américain précise aussi que les applications qui ne respecteraient pas cette nouvelle règle seront sujettes à des sanctions. Google déclare par ailleurs qu’il procèdera à l’identique avec ses propres applications sur Google Play, ce qui est assez ironique étant donné le temps qu’il aura fallu à Google pour se plier lui-même aux étiquettes imposées par Apple sur son App Store. Toujours est-il que ces nouvelles directives sont une bonne chose pour l’utilisateur final. Tant mieux !