Google Pixel Watch : des images volées montrent des bracelets, des cadrans et l’intégration de Fitbit

La Google Pixel Watch se dévoile avant l'heure. Des images volées laissent entrevoir ses bracelets et des cadrans.

L’événement Google Pixel aura lieu dans quelques jours. La firme de Mountain View en profitera pour dévoilera sa gamme Pixel 7 ansi que sa première smartwatch maison. Les leaks et rumeurs ont déjà donné un certain nombre d’indices concernant les fonctionnalités et les spécifications de cette Pixel Watch. La dernière fuite en date est probablement la plus importante. Une référence Amazon pour la Pixel Watch a été publiée par erreur en Allemagne, la montre devrait être en vente juste après l’événement.

La Google Pixel Watch se dévoile avant l’heure

Des images et détails partagés par le leakster OnLeaks sur le forum Slashleaks indiquent qu’il y aura au moins quatre bracelets dans divers coloris. Il y aurait ainsi un bracelet silicone en noir, gris, blanc coquille d’œuf et vert et argent, ainsi qu’un bracelet tressé proposé en orange, vert ou noir. Il y aurait aussi deux bracelets en cuir.

Au-delà de cela, les images nous donnent un aperçu de certains cadrans de cette Pixel Watch. Parmi ceux-ci, un cadran façon montre analogique qui affiche le rythme cardiaque, un cadran avec des payages artistiques et un autre qui donnent l’heure avec des mots. D’autres images permettent de visualiser l’intégration de Fitbit, le compteur de pas, la lecture de l’électrocardiogramme (ECG), une fonction d’appel d’urgence et la prise en charge du Fast Pair.

Des images volées laissent entrevoir ses bracelets et des cadrans

De plus, selon la fiche produit Amazon, les acheteurs auraient droit à six mois d’accès gratuit à Fitbit Premium. Fitbit offre d’ordinaire le même avantage aux acheteurs de ses montres, mais nul ne sait à ce stade si ces six mois gratuits à l’achat d’une Pixel Watch seront proposés dans tous les pays. La fiche indique aussi que la montre se connecte à l’app Google Home, a une résistance à l’eau de 5 ATM et dispose d’un écran Corning Gorilla Glass. L’appareil serait en outre équipé d’un processeur Exynos 9110, pour une autonomie d’une journée.

Certaines captures d’écran indiquent que la version Wi-Fi coûterait 356,79 € en Allemagne. Quoi qu’il en soit, nous devrions avoir tous les détails concernant cette Pixel Watch ce jeudi, pendant l’événement Pixel. Encore un peu de patience.