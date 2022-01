Google Pixel : les nouvelles fonctionnalités à tester d’urgence

Avec ses Google Pixel 6 et 6 Pro, la firme de Mountain View a introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Les voici.

Avec le lancement d’une nouvelle génération de smartphones Google Pixel, la firme de Mountain View lance souvent de nouvelles fonctionnalités, certaines très intéressantes. Pour attirer les clients, le géant américain a pris le parti d’en proposer certaines en exclusivité sur la dernière génération en date, d’autres sont accessibles sur d’anciens modèles et d’autres encore se retrouvent disponibles sur Android pour tous les fabricants OEM. Petit tour des nouveautés intéressantes apparues avec les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Tap to Snap

Derrière ce nom se cache une fonctionnalité qui devrait plaire sans l’ombre d’un doute aux gros utilisateurs de Snapchat. Avec cette fonction, il devient possible de lancer Snapchat directement depuis l’écran de verrouillage, en définissant Snapchat comme action Quick Tap. La fonctionnalité est accessible sur les Google Pixel 4a 5G et plus récents.

Clef de voiture numérique

Il sera bientôt possible de partir de chez soi avec rien d’autre que son smartphone. Google permet aux possesseurs de Pixel de se rapprocher un peu plus de cet objectif avec sa fonctionnalité de clef de voiture numérique. Pour l’heure réservée à certains modèles de BMW fabriqués entre 2020 et 2022 et uniquement dans certains pays, cette fonction permet d’ouvrir et fermer les portes de sa voiture en approchant le smartphone de la poignée. Il est même possible de démarrer le véhicule ainsi.

Cette fonctionnalité est réservée aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

L’Ultra-WideBand est enfin là

Les Pixel 6 et 6 Pro sont compatibles avec l’ultra-wideband (UWB), mais Google l’avait désactivé avant leur lancement. Depuis une mise à jour de décembre, l’UWB est enfin là ; le plus grand avantage est Nearby Share, qui permet d’envoyer des photos, vidéos, fichiers et tout autre type de données à un autre appareil UWB.

Now Playing

Now Playing est une fonctionnalité fantastique ; si vous voulez connaître le nom de la chanson en cours, il suffit de regarder l’écran de verrouillage de son Pixel. Si le téléphone parvient à l’identifier, vous verrez le titre en bas de l’écran. S’il n’y parvient pas, vous pouvez tapoter sur le bouton rechercher (Pixel 4 et plus récent). Et si vous voulez enregistrer cette chanson dans vos favoris pour l’écouter plus tard, tapotez sur le note de musique juste à côté.

Personnaliser l’activation de Google Assistant depuis le bouton d’alimentation

Vous pouvez désormais choisir la durée nécessaire d’appui sur le bouton d’alimentation pour déclencher l’Assistant.

Mode conversation (bêta)

Cette fonctionnalité, encore en bêta, vous permet de vous concentrer sur la conversation en venant atténuer les bruits de fonds lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs. Tout le traitement audio s’effectue sur le téléphone, Google n’a jamais les données de vos conversations en sa possession.

Nouveaux fonds d’écran

Google a ajouté trois nouveaux fonds d’écran pour la Journée mondiale des personnes handicapées. Ce sont des créations de l’artiste Dana Kearly, à retrouver dans la section Culture.

Extension de la détection des accidents de voiture

La fonctionnalité de détection des accidents de voiture était déjà disponible en Australie, Espagne, aux États-Unis en Irlande, au Japon, au Royaume-Uni et à Singapour. Elle arrive désormais en France, en Italie et à Taïwan, pour les possesseurs de Pixel 3 et modèles plus récents.

Extension de l’application Enregistreur

De la même manière, l’application Enregistreur prend désormais davantage de langues en charge. Vous pourrez ainsi profiter des transcriptions en allemand, français et japonais. Là encore pour les possesseurs de Pixel 3 ou modèle plus récent.

Boost de basses sur les Pixel Buds A-Series

Ce n’est pas vraiment une fonctionnalité Pixel, mais elle est mise en avant par Google. Sur les smartphones sous Android 6.0 et plus récent, vous pouvez utiliser l’application Pixel Buds pour booster les basses, de -1 à +4. Selon Google, cela vient doubler la plage de basses originale des Buds.