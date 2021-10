Google Pixel 6 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, lequel est le plus rapide ? La réponse est moins évidente qu'elle le fut jusqu'à présent.

Pendant des années, nous avons pu voir les smartphones Google Pixel se confronter aux Apple iPhone sur différents aspects. Et pour être honnête, il faut bien reconnaître que les appareils de la firme de Redmond ne tenaient pas la comparaison avec ceux de la firme de Cupertino. Ceci principalement parce que, jusqu’à cette année, les téléphones de Google utilisaient des puces Qualcomm. Autrement dit, ces appareils étaient limités par les capacités même des puces Snapdragon de Qualcomm. Limitation que n’a plus Apple depuis de nombreuses années parce qu’il utilise ses puces maison. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Google Pixel 6 Pro, Apple iPhone 13 Pro Max, lequel est le plus rapide ?

Cela étant dit, avec les Pixel 6, Google introduit enfin sa propre puce maison, une puce baptisée Tensor. La question est donc : comment se comporte ce nouveau smartphone face à certains des meilleurs smartphones du marché actuel ? C’est la question à laquelle la chaîne YouTube PhoneBuff a voulu répondre. La réponse est à découvrir dans la vidéo ci-dessous qui fait réaliser un test de vitesse au Google Pixel 6 Pro et à l’iPhone 13 Pro Max.

La réponse est moins évidente qu’elle le fut jusqu’à présent

Le test semble donc désormais plus “équitable”, dans la mesure où les processeurs sont totalement contrôlés par les fabricants des smartphones concernés. Il en va de même pour le logiciel. Google contrôle totalement son Android, et peut donc l’optimiser pour ses appareils Pixel. Tout comme Apple avec iOS et ses iPhone.

Et cependant, les résultats sont assez surprenants. En ce qui concerne les applications du quotidien, le Pixel 6 Pro semble mieux les gérer, en les ouvrant plus rapidement que l’iPhone 13 Pro Max. Mais dès lors que l’on passe sur des applications gourmandes en ressources, comme des apps de retouche vidéo ou de gros jeux, le Pixel 6 Pro montre ses limites.

Finalement, l’iPhone 13 Pro Max et sa puce A15 Bionic sort vainqueur de ce test de vitesse mais la différence est bien moins évidente que ce que nous aurions pu penser, a fortiori pour un smartphone qui coûte quelques centaines d’euros de moins.