Google Pixel 6 : la mise à jour d’avril apporte son lot de correctif

Google publie sa mise à jour d'avril pour les Pixel 6 et 6 Pro avec de nombreux correctifs très attendus.

Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont de fantastiques smartphones, sur le papier. Malheureusement, ils souffrent d’un certain nombre de bugs et autres problèmes qui rendent son utilisation quotidienne pour le moins frustrante à énormément d’utilisateurs. La mise à jour d’avril de la firme de Mountain View est arrivée – à temps, pour une fois – avec son lot de correctifs pour des soucis qu’il était plus que temps de corriger, notamment en ce qui concerne la recharge, la caméra et la sécurité, comme le précise 9to5Google.

Google publie sa mise à jour d’avril pour les Pixel 6 et 6 Pro

Commençons par la caméra. Google explique que cette mise à jour vient corriger “des bugs faisant apparaître l’aperçu de la caméra frontale dans certaines applications comme zoomé”. Est aussi corrigé un bug occasionnant l’apparition d’un écran vert dans l’aperçu de l’appareil photo. En ce qui concerne la recharge sans fil, un correctif vient rétablir les performances avec “certains accessoires”, un souci qui était apparu sur Reddit notamment avec divers pieds de recharge Qi.

Avec de nombreux correctifs très attendus

Les équipes du géant américain ont aussi corrigé divers soucis dans l’interface utilisateur, pour tous les appareils Pixel, y compris des crashes dans le mode picture-in-picture, des messages d’erreur avec certains fonds d’écran animés, des affichages d’animations défaillants et autre. La mise à jour d’avril apporte même des correctifs de sécurité, dont une “faille de sécurité élevée dans le composant Framework qui pourrait conduire à une élévation des privilèges locaux”, comme détaillée dans le bulletin de sécurité.

Arrivée avec deux semaines de retard, le bulletin de sécurité de mars venait corriger un certain nombre de bugs importants, notamment en ce qui concerne la connectivité Wi-Fi, la gestion de la batterie et la reconnaissance de l’empreinte digitale. Cela étant dit, elle avait aussi affaibli le module de vibration, ce qui avait suscité de nombreuses plaintes d’utilisateurs. Google a reconnu le problème, mais n’a pas communiqué de date quant à la publication d’un correctif. La mise à jour d’avril est en cours de déploiement “pendant les jours à venir, par phases, selon votre opérateur et votre appareil”. Si vous n’y avez pas encore eu droit, un peu de patience.