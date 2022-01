Google Pixel 6 et 6 Pro : le déploiement de la mise à jour de décembre est en pause

Google met en pause le déploiement de sa mise à jour de décembre pour les smartphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Les mises à jour logicielles sont souvent accueillies avec enthousiasme, à juste titre car celles-ci apportent leur lot de nouveautés et d’améliorations, de correctifs de bugs, de comblements de failles de sécurité, de changements de design… L’impression parfois d’avoir une toute nouvelle application. Malheureusement, parfois, une mise à jour apporte de nouveaux bugs. Et dans certains cas, une mise à jour fait davantage de mal que de bien. C’est le cas aujourd’hui avec la mise à jour de décembre pour les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Google met en pause le déploiement de sa mise à jour de décembre

Mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Pixel 6. La firme de Mountain View vient d’annoncer qu’elle mettait en pause le déploiement de sa mise à jour de décembre pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro suite à de nombreux rapports décrivant des problèmes de stabilité durant les appels téléphoniques et des déconnexions. Comme le rapporte Droid Life, ce communiqué de Google explique pourquoi de nombreux possesseurs de Pixe 6 n’ont pas reçu la mise à jour en question ces dernières semaines. Pour les rares qui ont pu la télécharger et l’installer et qui n’ont aucun problème, Google précise qu’il est tout à fait possible de continuer d’utiliser son smartphone ainsi.

Pour celles et ceux qui ont ce genre de problèmes, la seule solution est de remettre votre téléphone dans une version antérieure d’Android et de réaliser une restauration d’usine. Comme toujours, avant de procéder, il faudra vous assurer que votre appareil est correctement sauvegardé. Dans le cas contraire, vous perdriez toutes les données présentes.

pour les smartphones Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro

La mise à jour de décembre avait été publiée pour ajouter quelques nouvelles fonctionnalités, comme l’ultra-wideband (UWB) sur le Pixel 6 Pro et le Quick Tap to Snap pour accéder à Snapchat très rapidement depuis l’écran de verrouillage. Google explique que ces fonctionnalités seront de retour dans le correctif qui sera disponible dans le courant du mois de janvier.

Ce retard est un vrai échec pour Google, surtout que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont la vitrine pour Google, pour montrer au monde la puissance de son processeur maison et de son logiciel maison. Ce n’est pas avec de tels bugs que l’on peut prouver qu’Android est un équivalent digne de ce nom à iOS. Espérons en tous les cas que la situation revienne rapidement à la normale pour les possesseurs de Pixel 6.