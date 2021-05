Google Pixel 6 : de supposés rendus montrent un design futuriste

Google continue de travailler sur sa gamme de smartphones Pixel. La firme de Mountain View est notamment à l'œuvre sur le Google Pixel 6 dont voici quelques supposées images volées.

Google propose depuis de nombreuses années maintenant sa propre gamme de smartphones. La presse spécialisée et les fans de la marque attendent aujourd’hui le Google Pixel 6. Le géant américain est à pied d’œuvre pour finaliser l’appareil et voici aujourd’hui ce qui pourrait être un premier aperçu de ce téléphone. Avec un design pour le moins futuriste.

Le Google Pixel 6 dévoile son design supposé

Google devrait officialiser son Pixel 6 dans les mois à venir. Nous en savons à l’heure actuelle à quoi ressemblera ce smartphone mais si l’on en croit Jon Prosser de FrontPageTech et RendersbyIan, le design potentiel de ce futur appareil serait déjà plus ou moins connu. Et il faut admettre que ce design futuriste est extrêmement prometteur.

Avec une face arrière très différente

Bien que Jon Prosser soit plutôt doué au petit jeu des prédictions en ce qui concerne les smartphones, avec les leaks, il est toujours difficile de jauger de leur authenticité. Un autre leakster bien connu, Max Weinbach, a cependant corroboré cette information en déclarant que, en ce qui concerne le design tout du moins, celui-ci est avéré. Les coloris, par contre, ne le sont pas. Ce qui serait assez dommage, finalement, parce que le résultat en image ci-dessus est plutôt réussi.

Si l’on en croit les rendus, il semblerait donc que ce nouveau Pixel adopte une barre horizontale de capteurs à l’arrière, en totale rupture avec ce qu’ont l’habitude de faire les concurrents comme Apple et Samsung, pour ne citer qu’eux, qui préfèrent les regrouper. Cependant, cela fait apparaître une excroissance assez importante sur cette face arrière. Il faudra attendre de voir l’appareil pour jauger de l’esthétique générale.

À l’avant, Google garderait l’option du poinçon pour la caméra frontale. Autrement dit, les seuls changements notables seraient donc localisés sur la face arrière. Le Pixel 6 devrait être lancé plus tard cette année, probablement aux alentours du mois d’octobre. N’espérez pas le voir durant la conférence Google I/O qui se tiendra la semaine prochaine.