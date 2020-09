Google Pixel 5 : rendez-vous le 30 septembre 2020

Google ne devrait plus trop tarder à annoncer ses nouveaux smartphones Pixel. Deux modèles différents sont attendus, les Google Pixel 4a et Pixel 5. Ce dernier sera officialisé le 30 septembre prochain.

Lorsque Google avait annoncé officiellement son Pixel 4a, la firme de Mountain View annonçait dans le même temps à un Pixel 4a 5G ainsi qu’un Pixel 5. Deux appareils qui arriveraient plus tard mais à une date encore non communiquée. Aujourd’hui, nous avons droit à une date précise dans la mesure où Google vient de confirmer la tenue d’un événement dédié le 30 septembre prochain.

Le Google Pixel 5 sera officialisé le 30 septembre prochain

Cet événement devrait très certainement permettre à Google d’annoncer officiellement ces deux appareils promis il y a quelque temps. Il semblerait aussi cela dit que la firme de Mountain View ait d’autres produits dans sa manche. Il serait notamment question de nouveaux accessoires Chromecast ainsi que de nouveaux appareils de domotique Nest. Autrement dit, cet événement du 30 septembre pourrait être très intéressant en termes d’annonces produits, mais pas uniquement.

Ainsi qu’un certain nombre d’autres produits

Selon Google, cet événement répond au nom de “Launch Night In” et sera diffusé au grand public le 30 septembre à partir de 20h. Très certainement via YouTube, évidemment, dans la mesure où la plate-forme appartient à Google. Ces derniers temps, les géants de la tech sont nombreux à organiser des événements virtuels à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les événements physiques ont été mis en pause pour une durée indéterminée. Espérons qu’un vaccin, ou un traitement efficace à tout le moins, soit mis en place rapidement pour que la vie puisse reprendre un cours un peu plus normal.

Si vous êtes intéressé(e) par ces nouveaux smartphones Google Pixel, et/ou par les autres produits Google – et pourquoi pas de nouveaux services -, ne manquez pas cet événement du 30 septembre 2020 à 20h. Nous ne manquerons pas de revenir sur les principales annonces, vous saurez tout de ces nouveaux téléphones selon Google. Et du reste, bien évidemment. Encore un peu de patience.