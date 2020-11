Google Photos se dote d’une “nouvelle” fonctionnalité d’édition payante

Si les smartphones Google sont doués en photo, cela passe aussi par les fonctionnalités logicielles proposées sur les appareils du géant américain. Aujourd'hui, la firme de Mountain View va plus en loin encore.

La prochaine fois que vous plongerez dans les options des outils d’édition de Google Photos, vous pourriez remarquer certaines fonctions verrouillées. C’est tout à fait normal. La firme de Mountain View a décidé d’intégrer une nouvelle fonctionnalité payante à son outil d’édition photo. Le pari sera-t-il payant ? L’avenir nous le dira.

Google introduit une fonctionnalité d’édition payante dans son application Photos

Le déploiement de cette nouveauté n’est pas encore tout à fait terminé. Google ajoute en tous les cas une nouvelle fonctionnalité color pop qui peut être appliquée à n’importe quelle photo, pas uniquement à celles contenant des données de profondeur. Le problème, c’est qu’il faut être abonné à Google One avant de pouvoir appliquer ce nouvel effet color pop à vos photos. Lorsque Google avait déployé la fonctionnalité pour la première fois, il semblait déjà assez évident que le géant américain entendait bien faire d’un outil gratuit jusqu’alors une fonction payante. Mais ce n’est pourtant pas le cas, selon Google.

“Dans Google Photos, color pop est une fonctionnalité qui reste utilisable par tous, sans aucun frais supplémentaire, pour les photos disposant de données de profondeur (comme celles réalisées en mode portrait)”, déclarait un porte-parole du géant à Engadget. “Dans le cadre d’une mise à jour qui a commencé il y a quelque temps, les abonnés Google One sont désormais en mesure d’appliquer cette fonctionnalité à davantage de photos, et notamment à celles qui n’ont pas de données de profondeur.”

Pour en profiter, il faut être abonné à Google One

Et davantage de ces fonctionnalités payantes pourraient arriver dans un avenir plus ou moins proche. Plongeant dans le code de la dernière version de l’application Photos, les équipes de 9to5Google et XDA Developers ont découvert divers indices de ce genre de futures options ainsi que des morceaux de texte invitant les utilisateurs à souscrire à Google One pour en profiter : “En tant qu’abonné Google One, vous aurez accès à des fonctionnalités d’édition supplémentaires”, peut-on notamment lire dans un texte découverte par 9to5Google. “Débloquez cette fonctionnalité et bien davantage en vous abonnant à Google One”, explique un autre.

À 2€ par mois dans son offre la plus abordable, Google One n’est pas un service onéreux, certes. Mais si vous n’utilisez pas très régulièrement ces outils d’éditions, peut-être y réfléchirez-vous à deux fois. Et si vous optez pour un abonnement à Google One un peu plus évolué, vous pourrez aussi profiter d’un accès au VPN du géant. Reste que le fait de devoir souscrire à un abonnement pour accéder à certaines fonctionnalités avancées de Photos peut évidemment en frustrer plus d’un.