Google Photos reçoit une grosse mise à jour

Nos smartphones actuels servent, pour beaucoup, à la photographie. Que ce soit pour les instants du quotidien ou pour de la photo plus travaillée. Toujours est-il qu'une application photo est aujourd'hui presque indispensable sur nos appareils.

L’application Google Photos est une très bonne application pour sauvegarder vos photographies dans le cloud. Elle fait aussi un travail tout à fait appréciable lorsqu’il s’agit d’éditer les clichés, mais elle reste, il faut l’avouer, plutôt basique par rapport à ce que peuvent proposer d’autres applications sur le marché. Cela étant dit, en même temps que l’annonce de ses nouveaux smartphones Pixel, Google annonçait une grosse mise à jour de son app Google Photos, une mise à jour qui la rend nettement plus intéressante en ce qui concerne l’édition justement.

Google Photos accueille une nouvelle grosse mise à jour

Pour cette nouvelle mise à jour, Google utilise le machine learning pour aider à rendre l’édition d’une photo bien plus simple et plus intelligente. Selon le communiqué de Google, “ces suggestions vous aident à obtenir des résultats époustouflants en seulement un clic, en ajustant intelligemment des fonctionnalités comme la luminosité, le contraste ou l’effet portrait.” Les utilisateurs peuvent même faire toutes éditions supplémentaires qu’ils souhaitent pour obtenir l’aspect parfait.

avec l’édition photo en ligne de mire

En plus de ces outils d’édition basés sur le machine learning, Google ajoute aussi davantage de contrôles à son application. Cela devrait permettre aux utilisateurs de réaliser des ajustements plus poussés et plus précis à leurs clichés, notamment au niveau de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la température et bien davantage. Tous ces paramètres sont réunis dans une nouvelle organisation qui devrait simplifier la découverte et les actions aux utilisateurs, qu’ils soient nouveaux ou non sur l’application.

Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui fera ses débuts dans un premier temps avec les Pixel 4a 5G et Pixel 5. Il s’agit de Portrait Light. Google se sert une fois encore du machine learning pour aider à améliorer les conditions de luminosité sur une photo lorsque celle-ci est pris avec le mode portrait. Voilà qui devrait à n’en point douter rendre Google Photos bien plus intéressant. À suivre !