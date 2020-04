Google Photos pourrait bientôt permettre de supprimer la piste audio sur vos vidéos

Nos smartphones modernes sont très doués en ce qui concerne la captation photo/vidéo. Malheureusement, la partie audio est généralement de moins bonne facture. Sur nos vidéos, la piste audio est donc parfois inutilisable, voire même inutile de toute façon.

Parfois, lorsque vous enregistrez une vidéo, ou que vous en assemblez plusieurs pour en faire une plus grande, la piste audio n’est pas nécessaire. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. La première est très personnelle, c’est la qualité du son en elle-même, mais il est aussi possible que le style de la vidéo ne requiert aucun son. Peut-être aussi, malheureusement, le son est-il mal capturé ou le bruit trop présent. Les raisons peuvent être nombreuses de vouloir se débarrasser de la piste audio d’une vidéo. Google pourrait vous simplifier la vie.

Supprimer l’audio dans les vidéos pourrait être très simple

Bonne nouvelle si vous utilisez Google Photos. Une nouvelle fonctionnalité pourrait bientôt voir le jour. Celle-ci permettrait aux utilisateurs de supprimer facilement la piste audio des vidéos. L’option en question a été découverte par la chercheuse Jane Manchun Wong qui a immédiatement partagé une capture d’écran via son compte Twitter. L’occasion de se rendre compte de ce à quoi pourrait ressembler la fonction si elle devait effectivement être intégrée à l’application mobile.

grâce à cette fonctionnalité intégrée directement dans Google Photos

De ce que l’on peut voir, l’utilisateur aurait simplement besoin de tapoter sur l’icône audio de la vidéo pour la rendre totalement muette. Les applications d’édition vidéo permettent toutes, ou presque, de réaliser une telle opération mais si vous n’avez pas envie de télécharger une telle application ou si vous souhaitez faire au plus simple, et au plus rapide, cette fonctionnalité directement intégrée dans Google Photos pourrait se révéler très pratique. Malheureusement, nul ne sait quand cette nouvelle option sera disponible au grand public, si jamais elle devait effectivement l’être. Une chose est sûre, si vous utilisez beaucoup Google Photos, voilà qui devrait vous intéresser.