Google Photos : le dossier verrouillé ne pourra pas être synchronisé

Google Photos sera bientôt doté d'un dossier verrouillé, pour protéger ses photos les plus sensibles. Mais ce ne dossier ne sera pas comme les autres.

Google Photos évolue constamment. Il y a du bon et du moins bon – notamment concernant l’espace de stockage -, évidemment, mais force est de constater que le service est très pratique et très utile au quotidien. Une nouvelle fonctionnalité fera bientôt son apparition, le dossier verrouillé, pour protéger ses photos sensibles. Google dévoile aujourd’hui un aspect important à prendre en considération.

Google précise un aspect du dossier verrouillé de Google Photos

Récemment, Google annonçait l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité pour Google Photos, le dossier verrouillé. L’idée est de créer un dossier sur Google Photos, un dossier qui est protégé par mot de passe et les photos à l’intérieur de ce dossier ne sont pas visibles depuis l’application Appareil Photo. Autrement dit, vous éviterez ainsi que des yeux indiscrets ne tombent sur des photos embarrassantes, voire compromettantes.

Son contenu ne sera pas synchronisé

Cela étant dit, il y a un élément à prendre en considération. Il s’avère que ce dossier verrouillé ne sera pas synchronisé sur vos différents appareils sur votre compte Google. Il sera limité à l’appareil sur lequel vous l’utilisez. Cela signifie que si vous avez d’autres appareils partageant le même compte Google, ces appareils n’auront pas accès au dossier verrouillé de votre appareil principal.

Et selon Google, les photos ajoutées à ce dossier verrouillé seront aussi supprimées des divers éléments qui pourraient les faire apparaître publiquement, comme les Souvenirs ou les commandes d’impression. Elles n’apparaîtront pas non plus sur les smart displays ou le Chromecast en tant que fonds d’écran. Vous pouvez être rassuré(e) de ce côté-là. Ceci étant dit, la firme de Mountain View précise que le processus de suppression peut prendre jusqu’à 30 minutes. Voilà qui est dit.

C’est en tous les cas une bonne chose. Ce dossier verrouillé devrait éviter un certain nombre de situations embarrassantes à bien des utilisateurs et utilisatrices de Google Photos. Vous ne devriez plus avoir à craindre que des photos intimes n’apparaissent sauvagement ici ou là, sur votre téléphone ou ailleurs.