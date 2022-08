Google Photos est-il privé ? Qui peut voir mes photos ?

Google Photos est le service par défaut de gestion des photos dans l'écosystème de la firme de Mountain View. Ce service est-il pour autant confidentiel ? Qui peut voir vos photos ? Réponses dans l'article.

Google Photos est né de Google+. À l’origine, le service était inclus dans le réseau social. Avec la suppression de ce dernier, Google a décidé de conserver Google Photos de manière séparée. Aujourd’hui, Google Photos est l’outil “par défaut” pour toute la gestion des photos et vidéos d’un smartphone Android, avec synchronisation cloud, recherche intelligente, etc. Mais est-ce sécurisé ? Est-ce privé ? Et surtout, qui peut voir vos photos ?

Présentation et concepts de base de Google Photos

Google Photos est conçu pour vous permettre d’accéder à vos photos sur votre appareil. Vous pouvez également créer une sauvegarde de vos clichés. Lorsqu’elle est ouverte pour la première fois, l’application vous offre une option de sauvegarde de la bibliothèque Google Photos. Avec une sauvegarde, vous pouvez les afficher sur tous les appareils synchronisés avec un compte Google. Grâce au cloud, il récupère de l’espace sur vos appareils. Il intègre une fonction de recherche puissante pour sélectionner des photos individuelles. Sans activer l’option de sauvegarde, c’est une visionneuse de photos.

À noter : la fonction de sauvegarde de chaque appareil est réglable individuellement, mais pas la fonctionnalité de synchronisation. De fait, les photos sauvegardées dans la bibliothèque Google Photos apparaîtront automatiquement sur tous les appareils associés, même avec l’option “Sauvegarder et synchroniser” désactivé. Les images de la bibliothèque Google Photos se synchronisent sans interruption.

Google Photos est-il confidentiel ?

Avec ou sans la sauvegarde, les photos restent accessibles uniquement par leur propriétaire. Contrairement aux réseaux sociaux, vos photos ne reflètent pas votre profil Google. Ainsi, les photos ajoutées ou sauvegardées sont confidentielles, à moins qu’elles ne soient partagées manuellement.

Car c’est bien là le souci. En effet, lorsque vous tapotez sur l’icône de partage dans Google Photos, l’interface vous propose une option pour créer un lien. Une fois créé, vous pouvez partager ce lien avec toute personne extérieure à Google Photos. Sachant cependant que désormais, toute personne ayant accès à ce lien peut voir la photo partagée. Gare donc à qui vous donnez ce lien !