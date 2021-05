Google ouvrira son premier magasin physique cet été

Comme Apple avec ses Apple Store, cet été, Google ouvrira à son tour son premier magasin physique. Un espace de vente et de promotion des appareils de la marque à la pomme.

Les géants de la tech ont bien des moyens pour vendre leurs produits. Si la vente via des plates-formes en ligne représente la majorité du marché, les magasins physiques sont une alternative intéressante Apple proite ainsi grandement de ses Apple Store disséminés aux quatre coins du globe. Cet été, Google ouvrira à son tour son premier magasin physique.

Un premier Google Store ouvrira ses portes cet été

Apple a de nombreux canaux de vente pour proposer ses produits à ses clients. L’un d’entre est la vente directe, en magasin physique, via les Apple Store. Cela permet notamment aux clients d’essayer, de découvrir les produits, de les avoir entre les mains pour savoir s’ils conviennent, avant d’acheter. Pour les produits Google, cependant, c’est davantage un acte de foi, si l’on peut dire. Il faut se baser sur ce que l’on peut lire ici ou là sur le web avant d’acheter. À moins, bien sûr, d’avoir une connaissance qui l’a déjà.

À New York City, pour être plus précis

Il faut cependant bien admettre que la majorité des produits Google sont de très bonne facture. Mais si vous êtes du genre à aimer tester avant d’acheter, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que Google se lance à son tour sur le marché des espaces de vente physique. Le géant de Mountain View vient d’annoncer l’ouverture prochaine de son premier magasin, à New York. Google a déjà mis sur pied des espaces de promotion et vente éphémère par le passé mais il s’agira là du premier établissement permanent.

Selon le communiqué de Google, “nous aurons des experts sur place pour aider les visiteurs à en savoir le plus possible sur leur appareil, diagnostiquer un problème le cas échéant, réparer un écran fissuré sur un Pixel ou aider à l’installation d’une application ou d’un service. Peu importe que vous soyez utilisateur de Pixel depuis longtemps, simplement curieux au sujet des écrans Nest ou que vous vouliez participer à l’un de nos ateliers tutoriel que nous proposons tout au long de l’année, notre équipe sera à même de vous offrir une aide spécifique et personnalisée selon vos besoins.”

Ce premier Google Store sera localisée dans le quartier de Chelsea, New York City, dans le cadre du campus Google qui abrite le QG de New York du géant américain. L’ouverture est prévue pour cet été. La firme de Mountain View n’a pas précisé si elle comptait en ouvrir davantage ultérieurement. Cela dépendra très certainement du succès de cette première adresse.