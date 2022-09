Google organise un événement pour les Pixel 7 et Pixel Watch le 6 octobre prochain

Google organise un événement hardware le 6 octobre. Au menu : Pixel 7 et Pixel Watch. De nouveaux appareils Nest seraient aussi de la partie.

Il est devenu très courant pour les entreprises d’organiser des événements presse en grande pompe pour présenter officiellement tel ou tel nouveau produit. Si la pandémie avait sérieusement mis à mal la tenue de ce genre de festivité, la situation semblant quelque peu revenue à la normale, les entreprises de la tech peuvent à nouveau remplir leur calendrier. Le mois prochain, c’est Google qui se prêtera à l’exercice, pour officialiser des appareils très attendus.

Google organise un événement hardware le 6 octobre

La firme de Mountain View vient en effet d’envoyer aux media ses invitations pour son prochain événement hardware. Après un teasing en bonne et due forme de ses Pixel 7, Pixel 7 Pro et Pixel Watch un peu plus tôt cette année durant la conférence I/O 2022, il est temps de découvrir ces appareils dans les moindres détails. Ce sera pour le 6 octobre prochain, avec une diffusion en direct depuis New York City à partir de 16 h, heure française.

Au menu : Pixel 7 et Pixel Watch

Nous savons depuis la petite présentation de mai dernier faite par le géant américain que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro embarqueront la deuxième génération de puce Tensor, des caméras encore améliorées et fonctionneront sous Android 13. En ce qui concerne la Pixel Watch, le spécialiste de la recherche web avait déjà déclaré qu’elle tournait sous Wear OS 3, avec une intégration poussée de Fitbit et toutes les fonctionnalités de suivi dans le sport que l’on est en droit d’attendre d’une smartwatch moderne. Tout récemment, Google affirmait aussi qu’il aura de nouveaux produits Nest à officialiser.

De nouveaux appareils Nest seraient aussi de la partie

Un petit détail intéressant à noter dans l’invitation : tous les appareils que l’entreprise dévoilera ce 6 octobre prochain seront en vente le même jour. Quoi que le géant américain puisse avoir dans ses cartons pour le grand public, nous ne manquerons pas de vous le présenter comme il se doit.