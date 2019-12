Google offre des Nest Mini aux abonnés YouTube Premium ou YouTube Music

Google offre assez régulièrement de petits cadeaux à ses abonnés à certains services. Des opérations marketing limitées dans le temps et souvent à certains marchés spécifiques. Aujourd'hui, ce sont des Nest Mini qui sont offerts aux abonnés YouTube Premium ou Music.

Retenir ses utilisateurs dans son écosystème est le nerf de la guerre pour les sociétés de l’IT. À ce petit jeu, tous les moyens sont bons, ou presque. Et c’est tout à fait logique, finalement, puisque cela signifie aussi que l’utilisateur continuera d’utiliser ses produits et services et finira très probablement par devenir trop “dépendant” pour envisager d’aller voir ailleurs. Celles et ceux qui utilisent YouTube Premium ou YouTube Music, par exemple, pourraient aujourd’hui avoir de la chance. Une chance en provenance de Google directement.

Google offre un Nest Mini aux abonnés YouTube Premium ou Music

Les rapports se multiplient ces derniers jours d’utilisateurs qui ont reçu gratuitement de la part de Google un appareil Nest Mini pour la simple et unique raison qu’ils sont abonnés à YouTube Premium ou YouTube Music. Google offre depuis toujours des produits à ses utilisateurs, cela n’a rien de nouveau, mais il semblerait aujourd’hui que ces élans de générosité s’étendent à davantage de marchés. En effets, des abonnés des quatre coins du globe rapportent avoir reçu ce joli petit cadeau. Canada, Royaume-Uni, Irlande, France, Norvège, Italie, Suède, Australie, pour n’en citer que quelques-uns.

Un joli petit cadeau pour les fêtes

Nul ne sait si davantage de pays sont concernés par ces cadeaux mais si vous êtes abonné(e) YouTube Premium ou Music, il est possible que vous puissiez profiter d’un Nest Mini – le nouveau nom du Google Home Mini – gratuit dans les jours à venir. Pour savoir si vous êtes éligible à ce cadeau de la part de la firme de Mountain View, direction la page suivante. Il y a quelque temps, Google ouvrait ses abonnements à l’Asie, chose qui n’était pas possible jusqu’à il y a encore quelques mois.