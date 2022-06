Google News change pour mettre davantage en avant les actualités locales

Google News se refait une beauté et met notamment en avant les actualités locales et le fact-checking.

Google News a fêté ses 20 ans cette année et pour l’occasion, la plate-forme s’offre un redesign important qui reflète les nouvelles priorités du journalisme. Le nouveau desktop de News permet de découvrir plus facilement les histoires importantes. En plus des informations à la une et de celles sélectionnées pour vous, il y a un accent particulier mis sur les actualités locales. Cette section est enfin en haut de la page et vous pouvez ajouter plusieurs localisations au cas où une seule ville ne serait pas assez.

La firme de Mountain View renforce aussi le fact-checking. Google News montre désormais le texte original à côté d’un titre, ainsi que les vérifications des faits – depuis des sources indépendantes – qui montrent si le texte est vérifié. Vous n’êtes pas non plus enfermé(e) dans les sujets que Google choisit. Cliquez sur le bouton “personnaliser” dans Votre sélection et vous pourrez ajouter, supprimer ou réarranger les sujets qui vous intéressent.

Ce nouveau design marque aussi le retour officiel de Google News en Espagne. Google avait abandonné la couverture des actualités locales en décembre 2014 face à une loi qui obligerait à payer les éditeurs pour utiliser leur contenu, y compris les titres. Une coalition avait poussé Google à restaurer News, et Google annonçait en novembre dernier son retour suite à un Décret royal permettant au géant américain de négocier avec les éditeurs individuellement plutôt que de payer pour tous.

Cette nouvelle version vient aussi en aide à la Google News Initiative, une campagne longue durée pour aider les salles de rédaction face à la crainte qu’Internet dégrade la qualité du journalisme. Google a commencé à étudier les candidatures pour son Global News Equity Fund qui veut soutenir les informations pour les minorités et les groupes sous-représentés. Ceux-ci ont jusqu’au 21 juillet pour déposer leur dossier. L’entreprise distribue aussi son premier tour de financement – 1 million de dollars – pour son Data-Driven Reporting Project, qui aide les communautés avec les enquêtes utilisant énormément de données.

Il est trop tôt pour évaluer le succès de ce redesign. Une chose est sûre, les informations locales sont bien plus mises en avant que précédemment. Et d’une manière plus générale, la nouvelle organisation des pages et des contenus est plus moderne, plus nette, plus facile à utiliser. Cela pourrait pousser davantage d’utilisateurs à utiliser le service de Google plutôt que de passer par des apps dédiées comme Apple News.