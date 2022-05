Google Nest : 8 commandes à connaître (et utiliser)

Les enceintes connectées Google Nest permettent de réaliser d'innombrables actions, avec des commandes très utiles au quotidien. En voici certaines.

“OK Google” fait peut-être déjà partie intégrante de votre vie quotidienne, mais il y a fort à parier que Google Assistant peut encore faire certaines choses dont vous ne le savez pas capable, comme vous proposer une recette dans la cuisine, démarrer votre robot aspirateur ou traduire une langue étrangère en temps réel. La gamme Google Nest d’enceintes intelligentes peut faire énormément de choses, y compris des choses dont les Amazon Echo et Apple Siri sont incapables.

Voici quelques commandes essentielles que vous pourriez vouloir utiliser très régulièrement.

Gérer la lumière

Équiper sa maison (ou même une seule pièce) d’ampoules et autres luminaires connectés est un bon moyen de profiter de Google Home ou Nest. Ces ampoules sont plus onéreuses que les ampoules normales, mais pouvoir tout contrôler à la voix ou via le smartphone change la vie. “OK Google, allume la lumière” et la lumière s’allume dans la pièce. “OK Google, éteins la lumière”. Vous pouvez même affiner la luminosité et la couleur.

Pour ajouter de nouveaux équipements luminaires, direction l’app Home puis Ajouter > Configurer un appareil > Nouvel appareil > Suivant et suivez les instructions à l’écran.

Gérer la température

Avec un thermostat Nest, vous pouvez contrôler finement et à distance la température de votre intérieur. Une fois l’accessoire ajouté dans l’application Google Home, vous pouvez demander à Google de mettre le thermostat sur telle ou telle température. Vous pouvez aussi procéder à des modifications incrémentales : “OK Google, monte la température de 1 degré.”

Vous pouvez aussi contrôler le thermostat depuis l’app, en tapotant sur l’icône thermostat puis “changer la température”. Mieux encore, le thermostat Nest apprend de vos habitudes et s’adapte. Par exemple, il fera baisser la température quand vous allez vous coucher et la remontera à votre lever. Il peut aussi vous rappeler de changer votre filtre à air.

Alarmes et autres comptes à rebours

Demander à Google de vous réveiller le matin est plus facile que de définir une alarme sur votre smartphone ou sur un réveil classique. Dites “OK Google, met une alarme à [heure désirée]”. Pour l’arrêter quand elle sonne, dites simplement “Stop”.

Et vous pouvez aussi utiliser les timers : “OK Google, mets un timer de [délai désiré]”. Pour le faire arrêter de sonner, là encore dites simplement “stop”.

Musique, actualités et podcasts

Pour jouer vos chansons et autres podcasts préférés, assurez-vous que votre app de streaming – YouTube Music, Google Play Music, Spotify, Pandora ou Deezer – soit liée à l’app Google Home. Une fois fait, dites simplement “OK Google, joue [ce que vous voulez]”. Cela fonctionne avec des titres précis, des chanteurs, des playlists ou même des genres. Pour mettre fin à la lecture, dites “OK Google, arrête la musique”.

Vous pouvez aussi l’enceinte connectée pour les podcasts, mais vous devez demander le podcast spécifique. Et si vous vous étiez arrêté(e) au beau milieu d’un épisode, la lecture reprend où elle avait été arrêtée.

Pour les informations et l’actualité, vous pouvez personnaliser vos sources favorites sur l’app Google Home et modifier l’ordre dont elles sont annoncées.

Prévisions météo

Aurez-vous besoin d’un parapluie aujourd’hui ? Est-ce qu’il fait vraiment froid ? Demandez à Google quel temps il fait et l’assistant vous donnera la température actuelle et les prévisions pour la journée. Google peut même vous donner des prévisions pour le week-end qui arrive et la semaine suivante.

Se faciliter le ménage

Google Nest est compatible avec la plupart des robots aspirateurs qui ont une app. Selon le fabricant et le modèle, vous pouvez utiliser Google Assistant et une enceinte Nest pour lancer le nettoyage, l’arrêter ou le mettre en pause. Il est même possible de demander à nettoyer une pièce précise ou de le localiser si vous ne savez plus où il est.

Trouver les films au cinéma à proximité

Lorsque vous demandez “OK Google, quels sont les films à proximité ?”, Google vous fera la liste des films et vous demandera ce qui vous intéresse. De là, vous pourrez même choisir une séance et, le cas échéant, aller jusqu’au paiement de la place.

Parler une nouvelle langue

Google Home peut traduire jusqu’à 50 langues en temps réel, ce qui peut être très pratique dans bien des situations.

Pour faire passer Google Assistant en mode interprète, il suffit de demander ce que vous voulez traduire : “OK Google, traduire le japonais en néerlandais”, “OK Google, j’ai besoin d’un interprète pour l’anglais” ou encore “OK Google, quel est le mot coréen pour ‘hôtel’ ?”