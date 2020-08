Google met fin aux ventes de Pixel 4 et Pixel 4 XL moins d’un an après leur lancement

Les cycles de vie de nos gadgets électroniques sont aujourd'hui assez courts. Mais le plus souvent, un fabricant fait durer un appareil environ une année avant de le remplacer par un nouveau modèle. Google fait plus court avec ses Pixel 4.

Lorsque les entreprises sortent de nouveaux produits, elles essaient de les garder environ une année sur le marché avant de les remplacer par de nouveaux modèles. Cela permet d’instaurer une certaine confiance avec leurs clients, clients qui n’aiment pas penser que leurs produits deviennent obsolètes trop rapidement. Ce qui est assez logique. Mais Google n’est pas comme tout le monde. La preuve avec ses Google Pixel 4.

Google cesse les ventes de Pixel 4 et Pixel 4 XL

Google ne semble pas préoccupé par ce genre de considération avec ses smartphones Pixel 4. En effet, le géant de Mountain View vient aujourd’hui d’annoncer la fin des ventes des Pixel 4 et Pixel 4 XL. L’information a été confirmée par The Verge qui avait découvert que les Pixel 4 et Pixel 4 XL étaient marqués comme “plus disponibles” sur le site de Google. Le communiqué de Google ne laisse aucune place au doute : “Le Google Store a écoulé tout son stock et mis fin aux ventes des Pixel 4 [et] 4 XL.”

Pour préparer le terrain pour les Pixel 5 ?

Étant donné que ces deux modèles ont moins d’un an, il est assez surprenant que Google veuille cesser la vente. Si tôt. Cependant, le fait que ces téléphones ne soient plus vendus ne signifient pas que leur support cesse totalement. Google affirme que tous ses téléphones sont supportés, et mis à jour donc, pendant aux moins trois ans à compter de leur date de lancement.

Cela étant dit, Google devrait aussi annoncer ses Pixel 5 à l’automne. Le géant américain ne voit peut-être pas d’intérêt à conserver les Pixel 4 et Pixel 4 XL sur le marché alors que de nouveaux modèles arrivent sous peu.