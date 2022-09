Google met à jour son app Photos, avec des Souvenirs repensés et un nouvelle éditeur de collage

Google met à jour Photos et sa fonctionnalité Souvenirs. De nombreuses nouvelles fonctionnalités font (ou feront) leur apparition. L'éditeur de collage est, quant à lui, retravaillé.

Google déploie un certain nombre de changements sur sa fonctionnalité Souvenirs dans Photos. Jusqu’à présent, ces souvenirs générés automatiquement étaient privés, mais la firme de Mountain View ajoute désormais des options de partage. À partir d’aujourd’hui, il est possible de partager nativement des souvenirs avec d’autres si vous avez un appareil Android. Les amis et la famille pourront voir vos souvenirs sur n’importe quel appareil via Google Photos. Cette option de partage arrivera sur iOS et le web ultérieurement.

Google met à jour Photos et sa fonctionnalité Souvenirs

Cette mise à jour s’inscrit dans une initiative plus vaste autour de Souvenirs. Cette fonctionnalité repensée offrira davantage de vidéos, avec notamment ce que Google pense être les meilleurs clips de vos longues vidéos. Google Photos choisira de lui-même ce qui est le plus significatif dans vos vidéos pour les ajouter à un souvenir. À partir d’octobre, Google ajoutera aussi une piste instrumentale à certains souvenirs.

Google explique qu’il y aura aussi un effet subtil de zoom sur certaines photos pour les rendre un peu moins statiques. D’ailleurs, un nouveau type de souvenir, Souvenir Cinématique, fera son apparition. Il proposera des photos cinématiques, l’un des effets les plus utilisés dans Souvenir, lequel vient créer des représentations mouvantes en 3D d’images statiques. Ce type de souvenir sera disponible bientôt, et il y aura aussi de la musique.

De nombreuses nouvelles fonctionnalités font (ou feront) leur apparition

En ce qui concerne la visualisation des souvenirs, une nouvelle méthode de navigation sera proposée. Outre le tapotement sur la gauche ou la droite pour se déplacer entre les photos d’un souvenir, vous pouvez passer d’un souvenir à un autre en balayant vers le haut ou le bas. Vous pourrez ainsi zapper ceux qui ne vous intéressent pas.

Pour le reste, on citera aussi une nouvelle fonctionnalité baptisée Styles. Celle-ci permet d’ajouter une touche graphique à vos souvenirs. Google propose plusieurs designs tous faits, y compris des options limitées dans le temps d’artistes comme Shantell Martin et Lisa Congdon.

L’éditeur de collage est, quant à lui, retravaillé

Dès aujourd’hui, les utilisateurs de Photos sur Android et iOS ont aussi accès à un nouvel éditeur de collage. Vous pouvez choisir des images, un design et réarranger l’agencement comme vous le voulez. Il est aussi possible de modifier des photos depuis l’éditeur de collage – contraste, luminosité, filtres, etc. -. Si vous avez un Pixel ou un abonnement Google One, vous aurez accès à davantage d’outils d’édition, y compris les options Lumière Portrait et HDR. Vous aurez aussi une plus grande sélection de designs. Ces collages pourront, eux aussi, être partagés.

Google explique que Souvenirs est l’une des fonctionnalités les plus appréciées de Photos, les utilisateurs en regardant plus de 3,5 milliards par mois. Ces mises à jour devraient rendre plus facile leur création. Et bien que les options de partage soient encore assez limitées, vous pouvez toujours enregistrer un souvenir avec votre téléphone puis le publier sur Instagram ou Snapchat si le cœur vous en dit.