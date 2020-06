Google met à jour ses routeurs WiFi pour optimiser encore vos débits

Pour profiter de sa connexion Internet partout dans sa maison, le WiFi est tout désigné. Mais celui-ci a parfois besoin d'être optimisé et le signal rehaussé pour pouvoir se connecter partout dans de bonnes conditions. Google en est parfaitement conscient.

Les débits Internet peuvent varier à cause d’un grand nombre de facteurs. Chez vous, la qualité de votre connexion WiFi peut fluctuer grandement parce qu’un membre de votre foyer monopolise la bande-passante. Ou parce que vous êtes dans une zone de votre maison mal desservie. Ou parce que votre FAI a des difficultés à fournir un débit stable. Parfois, on ne peut rien y faire, comme dans ce dernier cas, mais il est souvent possible d’optimiser le tout, notamment grâce à Google.

Google met à jour ses appareils Google WiFi et Nest WiFi

Si vous avez chez vous un appareil Google WiFi ou Nest WiFi, voici une bonne nouvelle. La firme de Mountain View a récemment annoncé une nouvelle mise à jour qui devrait aider à optimiser votre connexion sans fil. Celle-ci ne rendra pas nécessairement votre Internet plus rapide mais devrait rendre vos routeurs “plus intelligents” dans leur manière de gérer votre connexion, et notamment justement lorsque les conditions sont délicates.

pour leur permettre de mieux gérer les débits

Selon le communiqué de Google, “cette mise à jour va améliorer les performances générales du réseau sur les connexions internet délicates. Cela signifie que votre WiFi pourra mieux gérer les appels vidéo multiples, les sessions de jeu simultanées et toutes autres activités gourmandes en même temps. Celle-ci inclut des améliorations générales de sécurité et de stabilité et elle permettra aussi d’améliorer les débits sur les réseaux sans fil et d’optimiser certains paramètres pour que vos appareils passent sur des canaux radio WiFi plus rapides.” La mise à jour en question est en cours de déploiement. Votre appareil Google WiFi ou Nest WiFi devrait la recevoir, et l’installer, automatiquement. Encore un peu de patience si ce n’est pas le cas.