Google Messages va afficher les réactions d’iMessage en tant qu’emoji

Google améliore la compatibilité entre son application Messages et Apple iMessage. Les tapbacks d'iOS apparaissent désormais sous la forme d'emoji.

La dernière version en date de l’application Google Messages semble corriger un problème de longue date pour les utilisateurs Android : l’application affiche enfin les réactions envoyées par Apple iMessage correctement. Comme le rapporte nos confrères de 9to5Google, l’application transforme désormais les tapbacks en emoji.

Google améliore la compatibilité entre son application Messages et Apple iMessage

Jusqu’à présent, l’application Messages du géant de Mountain View convertissait les tapbacks en pur texte. Autrement dit, si un utilisateur sous Android envoyait un message à un possesseur d’iPhone pour lui demander “on se voit dans 10 minutes ?” et que l’autre, depuis iOS, répond via la réaction du pouce vers le haut, Messages affichait la réponse avec cette même ligne de texte (par exemple, “a aimé ‘on se voit dans 10 minutes ?'”). Cela avait comme fâcheuse tendance de rendre les conversations plutôt difficiles à lire, et plus encore dans les discussions à trois ou davantage de participants.

Les tapbacks d’iOS apparaissent désormais sous la forme d’emoji

Google avait intégré les réactions emoji dans Messages sur les appareils Android compatibles RCS l’année dernière, mais il y a encore un certain nombre de différences par rapport aux tapbacks d’iOS. Là où Apple utilise l’icône cœur, un label “ha ha” et d’autres ponctuations, Google utilise des emoji. Ainsi, l’application Android convertit le cœur en visage avec les yeux en forme de cœur, le “ha ha” en un visage qui rigole, etc. Certaines nuances pourront alors, malheureusement, se perdre dans la traduction, mais le résultat est bien plus propre que la méthode précédente utilisée par la firme de Mountain View pour afficher les tapbacks.

Les premières rumeurs d’un tel changement étaient apparues lorsque 9to5Google avait plongé dans le code d’une version bêta de l’application Messages. Google est actuellement en train de déployer ladite version. L’application Messages d’Android n’est pas encore aussi aboutie et performante que iMessage sur iOS, mais Google fait aujourd’hui en sorte que les deux cohabitent mieux. C’est une bonne chose.