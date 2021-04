Google Meet va bientôt permettre de remplacer l’arrière-plan par une vidéo

Les services de vidéoconférence ont beaucoup évolué ces derniers mois, portés par la demande due à la crise sanitaire. Google Meet disposera bientôt d'une fonctionnalité très intéressante.

Les services de vidéoconférence, portés par l’incroyable popularité de Zoom due à la crise sanitaire et aux mesures de confinement prises par les guvernements du monde entier, ont énormément évolué depuis un an. Certaines fonctionnalités ont fait leur apparition et Google Meet en intègrera bientôt une très intéressante…

Google Meet permettra bientôt de remplacer l’arrière-plan par une vidéo

Les logiciels de visioconférence ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis de nombreuses années mais il faut bien admettre que la pandémie de Covid-19 et ses conséquences ont fait exploser leur utilisation. Cela a conduit nombre de développeurs à travailler sur de nouvelles fonctionnalités, pour rendre leurs logiciels plus attirants et plus utiles, au plus grand nombre. Récemment, Google a annonce certains changements et nouveautés à venir dans son Google Meet. Au menu notamment, le remplacement de l’arrière-plan par des vidéos.

Une vidéo proposée par Google, dans une sélection très limitée dans un premier temps

S’il est déjà possible, dans certains logiciels de ce genre, de remplacer l’arrière-plan pendant une vidéoconférence, le remplacement s’effectue par une image statique. La firme de Mountain View pense qu’un arrière-plan animé pourrait être plus intéressant.

Si l’on en croit le communiqué de Google : “Dans les semaines à venir, nous allons ajouter la possibilité de remplacer votre arrière-plan par une vidéo. Le remplacement d’arrière-plan par une vidéo peut vous aider à préserver votre vie privée, cachant ce qui se trouve derrière vous tout en rendant vos appels vidéos plus sympathiques. Il y aura dans un premier temps un choix parmi trois options : une salle de classe, une fête et une forêt. D’autres arriveront très bientôt.”

Bien que cela puisse sembler être une idée très intéressante, on peut se demander si des arrières-plans animés ne viendraient pas finalement distraire les autres participants à la réunion. Lors d’un appel vidéo entre deux personnes seulement, cela pourrait passer, mais avec davantage, si tout le monde utilise un arrière-plan vidéo, le résultat pourrait être assez chaotique. Il faudra attendre de voir ce que cela donne dans la pratique.