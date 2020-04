Google Meet : les fonctionnalités premium gratuites jusqu’au 30 Septembre

Google propose nombre de services, très divers. Certains sont réservés aux entreprises. C'est le cas de la G Suite. Parmi les applications intégrées dans cet ensemble, on retrouve le tout récemment rebaptisé Google Meet...

Google vient d’annoncer la mise à disposition, totalement gratuite, des fonctionnalités premium de chat vidéo dans ses services proposés aux établissements éducatifs et aux sociétés. En effet, Google Meet, anciennement Hangouts Meet, est désormais accessible à tous les utilisateurs G Suite jusqu’au 30 Septembre prochain.

Les fonctionnalités premium de Google Meet gratuites jusqu’au 30 Septembre

Le géant de Mountain View avait annoncé précédemment que les fonctionnalités premium de Meet serait disponible à tous les utilisateurs G Suite et G Suite for Education jusqu’au 1er Juillet. Parmi les fonctionnalités premium notables, on citera par exemple la possibilité de faire des appels vidéo jusqu’à 250 participants, un support des diffusions en direct jusqu’à 100 000 spectateurs et la possibilité d’enregistrer tous les appels. Voilà qui devrait aider à passer plus facilement et plus sereinement cette délicate période de confinement pour maintenir le lien avec les collègues et les élèves à distance.

De quoi reprendre des parts de marché à Zoom ?

Aujourd’hui, et selon les chiffres fournis par la firme américaine, ce sont plus de 2 millions de personnes qui utilisent Meet chaque jour. Avec plus de 100 millions d’étudiants et de professeurs qui utilisent Google Classroom, la suite de logiciels et services éducatifs du géant, laquelle inclut notamment Google Meet. Cette décision survient alors que le concurrent Zoom est sous le feu des projecteurs. Sa popularité soudaine a mis au jour certaines pratiques douteuses et une sécurité grandement perfectible. Plusieurs grandes entreprises ont d’ailleurs depuis pris la décision de bannir l’utilisation de ce service. C’est le cas de Google en interne et de nombreux établissements scolaires américains. Étendre la période de gratuité de ces fonctionnalités premium devrait permettre de reprendre quelques parts de marché.