Google Meet désormais disponible via Chromecast

Google a toujours eu du mal à se décider quant à ses services de communication. Aujourd'hui, ils font jongler avec Duo et Meet, bien qu'une fusion soit proche, semble-t-il. Aujourd'hui, c'est Meet qui fait parler de lui.

Il y a quelques jours, nous apprenions que Google serait en train de travailler à remplacer Duo par Meet. Étant donné que le géant de Mountain View œuvre ces derniers temps à intégrer Meet dans un certain nombre de ses produits, comme Gmail, difficile de dire que ce serait une surprise que ces rumeurs soient avérées. Aujourd’hui, voici un nouvel indice que cette fusion se profile à l’horizon.

Google Meet devient compatible avec Chromecast

Google vient d’annoncer que Chromecast commence à prendre en charge Google Meet. La fonctionnalité sera opérationnelle dans un premier temps via le navigateur Google Chrome où les utilisateurs auront désormais la possibilité de diffuser Meet vers un dongle Chromecast ou tout autre appareil disposant de Chromecast, comme un téléviseur ou un boîtier TV.

Selon le communiqué de Google, “nous sommes heureux d’annoncer que Google Meet commence officiellement à être disponible via Chromecast et qu’il sera utilisable ainsi dans les prochains jours. Il y a quelques mois, nous avions lancé Google Meet sur Nest Hub Max et il semblait tout à fait logique d’étendre Meet à davantage d’écrans dans votre maison. Avec de plus en plus de gens qui restent aujourd’hui chez eux, Meet offre l’opportunité de rester connecté avec la famille, les amis, les collègues et bien d’autres.”

Il vous faudra cela dit toujours un ordinateur pour en profiter dans la mesure où Meet a besoin d’accéder au microphone et à la webcam de l’ordinateur pour que les autres vous voient et vous entendent. Si vous êtes chez vous et que vous voulez héberger ou rejoindre un Meets en l’affichant directement sur votre TV, voilà la fonctionnalité qu’il vous faut. Encore un peu de patience si vous ne la voyez pas dans Chrome, ce n’est plus qu’une question de jours.